Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на саммите ОБСЕ, несмотря на санкции Европейского союза. Его присутствие на мероприятии вызвало критику, особенно со стороны Украины. О визите российского министра ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции против Лаврова были введены ЕС спустя сутки после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Его приезд на Мальту стал первым визитом в страну-член ЕС с декабря 2021 года, когда Лавров участвовал в другом заседании ОБСЕ, проходившем в Стокгольме.

Украина, являющаяся членом ОБСЕ, также выразила протест против участия России. Киев неоднократно выступал с призывами исключить Россию из организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бойкотировал заседание Совета министров ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия Лаврова. В этот раз присутствие Лаврова на саммите стало поводом для новой волны недовольства.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана в годы Холодной войны как платформа для диалога между Востоком и Западом. Она занимается наблюдением за выборами, урегулированием конфликтов, борьбой с торговлей людьми и защитой свободы слова.

Однако с началом войны в Украине ОБСЕ столкнулась с серьезными трудностями. Россия наложила вето на принятие ряда ключевых решений, которые требуют единогласного согласия всех членов. Это значительно осложнило работу организации, превратив ее в арену для политического противостояния.

Ārlietu ministre @Braze_Baiba pameta zāli brīdī, kad Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sāka uzrunu EDSO Ministru padomes sanāksmē Maltā. pic.twitter.com/Wqg1PgSuUu — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 5, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!