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ВИДЕО Браже покинула саммит ОБСЕ перед речью Лаврова

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Браже покидает зал, когда Лавров начинает обращение к ОБСЕ
Браже покидает зал, когда Лавров начинает обращение к ОБСЕ Фото: Ekrānuzņēmums no mikroblogošanas vietnes X

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже демонстративно вышла из зала, когда глава российского МИД Сергей Лавров начал свое выступление на заседании Совета министров ОБСЕ, прошедшем 5 декабря на Мальте. Этот момент запечатлен на видео, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на саммите ОБСЕ, несмотря на санкции Европейского союза. Его присутствие на мероприятии вызвало критику, особенно со стороны Украины. О визите российского министра ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции против Лаврова были введены ЕС спустя сутки после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Его приезд на Мальту стал первым визитом в страну-член ЕС с декабря 2021 года, когда Лавров участвовал в другом заседании ОБСЕ, проходившем в Стокгольме.

Украина, являющаяся членом ОБСЕ, также выразила протест против участия России. Киев неоднократно выступал с призывами исключить Россию из организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бойкотировал заседание Совета министров ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия Лаврова. В этот раз присутствие Лаврова на саммите стало поводом для новой волны недовольства.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана в годы Холодной войны как платформа для диалога между Востоком и Западом. Она занимается наблюдением за выборами, урегулированием конфликтов, борьбой с торговлей людьми и защитой свободы слова.

Однако с началом войны в Украине ОБСЕ столкнулась с серьезными трудностями. Россия наложила вето на принятие ряда ключевых решений, которые требуют единогласного согласия всех членов. Это значительно осложнило работу организации, превратив ее в арену для политического противостояния.

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