Немедленно принять Украину в НАТО: возможно ли это?

Технически можно было бы регулировать частичное применение Североатлантического договора в отношении территории Украины. Документ о присоединении страны к НАТО, который должны будут ратифицировать все 32 его участника, может быть сформулирован соответствующим образом. Статья 14-я договора уже содержит дополнительные протоколы по различным вопросам. Статья 6-я описывает, что представляет собой территория, находящаяся под защитой НАТО.

Некоторые острова в Карибском море или Тихом океане, принадлежащие, например, Франции или Великобритании, таковой не являются. В период разделения Германии на два государства - ФРГ и ГДР - действие Североатлантического договора распространялось только на западную часть Германии, то есть на Федеративную Республику. ГДР была членом Организации Варшавского договора, военного союза, возглавляемого Советским Союзом.

Многие члены НАТО не согласны с предложением Зеленского

Вопрос, скорее, в том, хватит ли у государств-членов НАТО, прежде всего у лидера объединения - США - политической воли принять Украину в альянс на таких условиях. Риск быть втянутым в военный конфликт в результате еще одного нападения России на Украину был бы очень высок, предупреждают, например, немецкие политики, занимающиеся вопросами безопасности. Во время своего визита в Киев в понедельник, 2 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще раз дал понять, что отвергает немедленное вступление Украины в НАТО.

Помощь - да, вступление в НАТО - не сейчас: канцлер ФРГ Шольц на переговорах с президентом Украины Зеленским в Киеве, 2 декабря 2024 года Фото: DW: Thomas Peter/REUTERS