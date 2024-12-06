Путин сменил главу Курской области; предыдущий проработал всего 80 дней

"Там сейчас нужно кризисное управление", - сообщил Путин по телевидению, публично объявив о назначении нового губернатора.

Хинштейн сменил Алексея Смирнова, которого Путин назначил губернатором Курской области в мае. Увольнение Смирнова вызвало удивление, так как еще два месяца назад Кремль его поддерживал и Смирнов обеспечил убедительное большинство голосов на выборах главы региона. Губернатором Смирнов пробыл всего 80 дней.

Критикующий Кремль политолог Аббас Галлямов рассказал, что игнорирование результатов выборов говорит о том, что Кремлю известно, что эти результаты "сфабрикованы и никчемны".

Хинштейн, которому сейчас 50 лет, в 90-е годы начал карьеру в журналистике, а с 2003 году является депутатом Госдумы от прокремлевской партии "Единая Россия".

Отчасти он привлек к себе внимание своими разоблачениями гомосексуалистов и политических диссидентов. В нескольких случаях российские власти подавали судебные иски в ответ на его заявления.

Хинштейн считается человеком, у которого хорошие связи с российскими структурами безопасности. Сообщая о его назначении, Путин отметил, что Хинштейн два года занимал должность помощника главы Национальной гвардии.

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