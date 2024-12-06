Во время ожидания Рождества мы больше чем когда-либо обещаем, берем на себя обязательства и стараемся делать добрые дела. Однако часто слова не переходят в действия. На организованном TVNET+ бизнес-завтраке вместе с друзьями и партнерами по сотрудничеству мы искали ответы на вопросы о том, что такое социальная устойчивость, доступность цифровых технологий, а также делились опытом.
"Это становится отличной традицией!" Во второй раз друзья, сторонники и партнеры TVNET+ собрались на бизнес-завтрак
В день, когда природа подарила Риге белизну - в виде легкого, как сахарная пудра, снега - в знак того, что приближается Рождество и скоро вернется солнце, TVNET+ организовал в Эбельмуйже второй бизнес-завтрак для своих друзей, партнеров по сотрудничеству и деловых партнеров.
Радость воссоединения под звуки музыки и прекрасный завтрак перед тем, как собраться в зале и поразмышлять о главном.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис поблагодарил всех, кто нашел самое дорогое, что у него есть - время - и пришел, чтобы вместе подискутировать и обсудить социальную устойчивость.
"Что такое социальная устойчивость? Это желание общества обеспечить хорошее качество жизни каждому. Это внимательное отношение, забота и поддержка тех, кому трудно вписаться в общество",
- отметил Томс Островскис.
Я могу сделать то, что хочу
TVNET+ предоставил своим гостям уникальную возможность - увидеть то, что обычно читателям не показывают, в частности, интервью. Это было своего рода стендап-представление, которое спродюсировал TVNET+, в свою очередь, актерами выступили наши коллеги. В роли журналиста - журналистка TVNET+ Иева Алберте, которую волнует несправедливость и которая своими статьями повлияла не на один процесс в обществе, в роли героя интервью - Матисс Берзс, глава отдела проектов корпоративных клиентов TVNET+. Условием Матисса перед интервью было, что он не хочет знать вопросы заранее, но Иева призналась, что у нее подготовлен один вопрос, а остальные исходят из того, что отвечает интервьюируемый. В интервью Матисс и Иева сквозь смех говорили об актуальном - доступности среды для людей с особыми потребностями. Матисс - слабовидящий, но это не мешает ему ни в работе, ни в своем бизнесе.
"Если ты чего-то действительно хочешь, то мозг сам придумает, как этого добиться. Нам самим нравится придумывать отговорки, что мы не можем сделать то или иное дело потому, что мешают внешние обстоятельства. Я верил, что могу сделать то, что хочу!"
Матисс рассказал о своем быте, назвал вещи, которые осложняют его жизнь и которые облегчают.
Цифровая доступность - это больше, чем понятие
После Матисса и Иевы на сцену вышел глава отдела маркетинга предприятия TestDevLab Янис Типайнис, который подготовил исчерпывающую и стоящую презентацию о цифровой доступности.
"Цифровая доступность - это больше, чем понятие, - подчеркнул Типайнис. - Это история об инклюзивном обществе и окружающей среде. История о независимой жизни, в которой у каждого из нас есть возможность приобретать продукты питания, добираться из пункта А в пункт Б и не смотреть на то, что бытовые расходы могут превратиться в огромные жизненные проблемы. К сожалению, доступность сейчас лишь понятие, которое знают, но не ценят".
Всемирная организация здравоохранения провела исследование, в ходе которого выяснила, что в мире примерно 1,3 миллиарда человек с инвалидностью какого-либо вида. Это означает, что жизнь почти 20% популяции, или почти пятой части людей, - не прогулка по саду роз. В свою очередь, предприятия лишают себя доступа к 20% своих потенциальных клиентов. Для решения этого вопроса отдельные страны, например США, уже некоторое время назад ввели несколько законов, предусматривающих, что предприятия должны обеспечивать доступные продукты. В свою очередь, в Европе такой закон вступит в силу с 28 июня будущего года, он разработан по директиве 2019/882 о требовании доступности продуктов и услуг.
Фортепианная терапия и кулинарное задание
После выступления Яниса Типайниса Симона Викштрема, глава отдела маркетинга и корпоративных клиентов TVNET, познакомила присутствующих с новой благотворительной акцией TVNET GRUPA "Исполни мечту", которая пройдет в сотрудничестве с Hospiss LV. Вместе мы позаботимся о том, чтобы облегчить последние мгновения жизни и исполнить мечту.
Утро в Эбельмуйже завершилось фортепианным выступлением пианиста Артура Цингуева. Пианист этой осенью выпустил альбом "Фортепианная терапия 432 герц". Фортепианная терапия - один из новых для Латвии видов терапии.
"Фортепианная терапия - это способ, как помочь снизить стресс, успокоиться и прислушаться к себе. Это вызов пережить звук, резонирующий со слушателем, и помочь отключиться от ежедневных забот", - отмечает пианист.
После фортепианной терапии бизнес-завтрак превратился в новейшую тенденцию сегодняшнего дня - нетворкинг, где завязывались как личные, так и профессиональные контакты. Гости рассказывали друг другу о планах на длинные рождественские выходные и делились секретами праздничных рецептов.
На прощание каждый гость получил и вкусный рождественский подарок с заданием - банку брусничного варенья и два рецепта.
Первое задание - булочки из слоеного теста с беконом, сыром бри и клюквенным вареньем.
Второе задание - печенье с начинкой из варенья.
Подарок получил и TVNET+, и он неоценим. Это обратная связь с участниками завтрака. Читая отзывы и слова благодарности о мероприятии и цифровой доступности, мы поняли, что всколыхнули и затронули большую и важную тему.
Вот несколько отзывов.
Поделитесь, какие выводы вы сделали?
- Определенно обсужу с коллегами, насколько доступны наши онлайн-сети для всех заинтересованных.
- Стало понятно, что нашему предприятию конкретно стоит поработать над доступностью.
- Спасибо, очень понравилось. Содержание актуально, так как наше предприятие - посланник темы доступности, который делает все, чтобы за этой темой видели людей, а не установку.
- Опыт Матисса, воодушевление и полная юмора история - выдающиеся. И в конце момент музыкальных ощущений был прекрасным.
- Я получил большее понимание о цифровой доступности.
- Ранее я постоянно сталкивался с доступностью среды. Тема завтрака позволила гораздо глубже задуматься о доступности другого рода.
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