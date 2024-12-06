"Это становится отличной традицией!" Во второй раз друзья, сторонники и партнеры TVNET+ собрались на бизнес-завтрак

"Если ты чего-то действительно хочешь, то мозг сам придумает, как этого добиться. Нам самим нравится придумывать отговорки, что мы не можем сделать то или иное дело потому, что мешают внешние обстоятельства. Я верил, что могу сделать то, что хочу!"

Матисс рассказал о своем быте, назвал вещи, которые осложняют его жизнь и которые облегчают.

Цифровая доступность - это больше, чем понятие

После Матисса и Иевы на сцену вышел глава отдела маркетинга предприятия TestDevLab Янис Типайнис, который подготовил исчерпывающую и стоящую презентацию о цифровой доступности.

Глава отдела маркетинга TestDevLab Янис Типайнис Фото: TVNET GRUPA

"Цифровая доступность - это больше, чем понятие, - подчеркнул Типайнис. - Это история об инклюзивном обществе и окружающей среде. История о независимой жизни, в которой у каждого из нас есть возможность приобретать продукты питания, добираться из пункта А в пункт Б и не смотреть на то, что бытовые расходы могут превратиться в огромные жизненные проблемы. К сожалению, доступность сейчас лишь понятие, которое знают, но не ценят".