Итоги первого тура выборов президента Румынии недействительны, голосование следует провести повторно. Такое беспрецедентное решение вынес в пятницу, 6 декабря, Конституционный суд страны. Теперь выборы будут проведены в новые даты, которые определит правительство, заявил суд.

Двумя днями ранее действующий глава государства Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что Россия проводила масштабную кампанию в социальных сетях для популяризации ультраправого политика Кэлина Джорджеску. Именно Джорджеску в ходе первого тура выборов 24 ноября неожиданно для многих опередил Елену Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии".

Результаты первого тура выборов президента Румынии

Кэлин Джорджеску не вел заметной агитационной кампании, не участвовал в теледебатах и, согласно его декларации, вообще не потратил денег. Социологические опросы показывали, что бывший член ультраправого националистического "Альянса за объединение румын", баллотировавшийся в качестве независимого кандидата, может набрать всео несколько процентов голосов. Однако за две недели до первого тура в соцсети TikTok началась масштабная кампания в его поддержку, в которой, по данным Румынской разведывательной службы, были задействовано около 25 тысяч аккаунтов.

В итоге Джорджеску набрал около 23 процентов голосов. Елена Ласкони заручилась поддержкой чуть более 19 процентов избирателей, незначительно опередив действующего премьер-министра, социал-демократа Марчела Чолаку. Четвертый результат - у националиста Джордже Симиона, получившего немногим менее 14 процентов голосов.

Уже 28 ноября КС обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура, но 2 декабря утвердил его итоги. Второй тур предполагалось провести 8 декабря.

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