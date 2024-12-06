В Латвии значительно увеличилось число случаев острой кишечной инфекции

За этот период SPKC провел эпидемиологические расследования и организовал противопандемические мероприятия при 26 вспышках острых кишечных инфекций, вызванных норовирусом, сальмонеллой, аденовирусом и другими возбудителями. Наиболее часто вспышки происходили в образовательных учреждениях.

15 вспышек были выявлены в дошкольных образовательных учреждениях, три - в общеобразовательных, четыре - на рабочих местах, по одному случаю - в медицинском учреждении и центре социального обслуживания.

По данным SPKC, одна вспышка произошла после домашней вечеринки, участники которой употребляли еду, приготовленную в заведении общественного питания.

В ходе эпидемиологического расследования вспышек таких инфекций было выявлено 563 пациента - в среднем по 28 человек на вспышку. Наибольшее число заражений было выявлено при вспышке в одном из рижских учебных заведений, где заболели 99 человек - 88 учеников и 11 сотрудников, в том числе кухонные работники.

В последние месяцы отмечается рост числа вспышек этих инфекций: четыре вспышки в сентябре, шесть в октябре, 14 в ноябре и уже две в декабре.