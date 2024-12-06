С начала сентября значительно увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций в латвийских учебных заведениях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии значительно увеличилось число случаев острой кишечной инфекции
За этот период SPKC провел эпидемиологические расследования и организовал противопандемические мероприятия при 26 вспышках острых кишечных инфекций, вызванных норовирусом, сальмонеллой, аденовирусом и другими возбудителями. Наиболее часто вспышки происходили в образовательных учреждениях.
15 вспышек были выявлены в дошкольных образовательных учреждениях, три - в общеобразовательных, четыре - на рабочих местах, по одному случаю - в медицинском учреждении и центре социального обслуживания.
По данным SPKC, одна вспышка произошла после домашней вечеринки, участники которой употребляли еду, приготовленную в заведении общественного питания.
В ходе эпидемиологического расследования вспышек таких инфекций было выявлено 563 пациента - в среднем по 28 человек на вспышку. Наибольшее число заражений было выявлено при вспышке в одном из рижских учебных заведений, где заболели 99 человек - 88 учеников и 11 сотрудников, в том числе кухонные работники.
В последние месяцы отмечается рост числа вспышек этих инфекций: четыре вспышки в сентябре, шесть в октябре, 14 в ноябре и уже две в декабре.
По меньшей мере десять вспышек, вероятно, связаны с заражением при употреблении испорченных продуктов питания, а другие - с распространением инфекционных заболеваний при коллективном контакте или через зараженные предметы инфицированных людей.
Норовирус был самым распространенным возбудителем вспышек энтеровирусных инфекций. Этот патоген был ответственен за 17 из 26 вспышек. Норовирусные инфекции регистрируются в течение всего года, но чаще всего - в зимний сезон. Вспышки норовирусной инфекции чаще всего происходят в организованных или относительно закрытых учреждениях, таких как детские сады, школы, медицинские учреждения.
SPKC напоминает, что норовирусная инфекция - это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся диареей, спонтанной рвотой, болью в животе, незначительным повышением температуры тела и тошнотой. Количество норовируса, способного заразить человека, невелико, а сам вирус очень устойчив в окружающей среде, поэтому заболевание очень заразно.
В 70% случаев заболевание начинается у детей с рвоты, а у взрослых - с диареи. Инкубационный период (время от заражения до появления первых признаков болезни) составляет от 10-12 часов до четырех дней после заражения. Болезнь длится два-три дня. Она особенно опасна для младенцев, детей младшего возраста и людей с ослабленной иммунной системой из-за выраженного обезвоживания организма.
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