Венгерская разведка шпионила за чиновниками ЕС

Служба внешней разведки Венгрии, Информационное бюро (IH), следила за сотрудниками Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), утверждают журналисты.

В частности, в период с 2015 по 2017 годы агенты IH следили за автомобилями сотрудников OLAF и прослушивали их телефоны.

В то время OLAF заинтересовалась деятельностью венгерской компании Elios. Компания принадлежала Иштвану Тиборчу, зятю премьер-министра Виктора Орбана.

Компания Elios получала государственные контракты в сфере строительства и городской инфраструктуры.

Согласно сведениям OLAF, цены в контрактах были сильно завышены, а сами заказы могли быть получены с помощью коррупционных связей и методов.

В 2018 году OLAF рекомендовал ЕС потребовать от Венгрии вернуть 283 млн евро субсидий на строительство метро в Будапеште из-за признаков растраты и мошенничества.

Будапешт ранее уже обвиняли в шпионаже за журналистами, политическими активистами и оппозиционерами.

В 2021 году представители правящей партии Орбана признали, что Министерство внутренних дел Венгрии приобрело израильское шпионское программное обеспечение.

Они утверждали, что в этих покупках не было ничего противозаконного, но протокол заседания, на котором было сделано это заявление, закрыт для ознакомления до 2050 года.

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