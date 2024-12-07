Комментарий: Карлсон, Лавров и смерть российской дипломатии

Лавров и его кремлевский начальник, похоже, так и не поняли, что в Вашингтоне Россию, даже несмотря на наличие ядерного оружия, больше никто не воспринимает как хотя бы относительно равного партнера, каким считали Советский Союз. На фоне гибкой дипломатии Зеленского, риторика Лаврова может вызвать в Вашингтоне только раздражение. "Трамп просил Путина избегать эскалации войны. Однако Путин, наоборот, только эскалацией и занимается", - отметил в интервью DW бывший заместитель государственного секретаря США Дэвид Кремер. Он считает, что никаких переговоров между Украиной и Россией, которые обещал организовать Трамп, может вообще не состояться. А это значит, что США не только продолжат, но и расширят поставки оружия Киеву. Об этом говорят многие представители команды Трампа, например, бывший советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Лавров и Громыко

"Все разговоры о каком-то особом профессионализме Лаврова и его МИД в целом меня удивляют, - сказал автору этих строк знакомый европейский посол. - Одного фиаско в Сирии достаточно, чтобы понять: профессионализмом в Москве и не пахнет". Можно добавить теперь и "фиаско в Валетте".

В МИД сегодня любят говорить о наследии "великого дипломата Андрея Громыко" и призывают молодых сотрудников равняться на него. Другой западный дипломат, работавший в России, сказал автору этих строк после просмотра интервью Лаврова Карлсону: "Громыко был не политиком, а чиновником. Он всегда следовал в фарватере начальства, будь то Сталин, Брежнев или Андропов. Однако Громыко, несомненно, был одним из архитекторов международных режимов контроля над ядерным оружием и создателей брежневской политики "разрядки международной напряженности". По сравнению с Лавровым Громыко - очень крупный, можно сказать, выдающийся чиновник".

При Путине российская дипломатия потеряла самое важное и необходимое, без чего она невозможна - доверие партнеров. Даже Китай и Индия соблюдают дистанцию в отношении Москвы. Международным символом этой политики согласился стать и навсегда останется Сергей Лавров.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde".

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