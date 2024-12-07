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МВД Эстонии уточнило, как изменятся языковые требования к иностранцам для получения ВНЖ

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Вид на жительство выданный иностранному гражданину в Эстонии. Иллюстративное фото.
Вид на жительство выданный иностранному гражданину в Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: politsei.ee

Законопроект МВД был одобрен правительством на прошлой неделе и ушел в Рийгикогу. Тогда сообщалось, что среди прочего запретят подавать документы на ВНЖ на русском языке и введут новые языковые требования для иностранных граждан. Rus.Postimees уточнил у авторов, что конкретно изменится относительно тех правил, которые существуют сегодня.

В Министерстве внутренних дел уточнили, как именно изменятся языковые требования для иностранцев, которые ходатайствуют о виде на жительство в Эстонии. Rus.Postimees на прошлой неделе сообщал, что правительство одобрило законопроект с поправками, которые подготовили в МВД.

"Для устранения проблем вводятся новые требования для получения вида на жительство с целью постоянного проживания в Эстонии: обязательное прохождение программы адаптации и владение эстонским языком на уровне не ниже A2", - гласил текст, неделю назад опубликованный на сайте правительства.

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