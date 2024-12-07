Фото Посмотрите, как будут выглядеть новые остановки в Риге

Замена навесов проходит в рамках первого этапа проекта "Установка и обновление остановок общественного транспорта в соответствии с новым дизайном" (Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un atjaunošana atbilstoši jaunā dizaina risinājumiem).

Установка первых 60 навесов продлится до конца января, однако на сроки могут повлиять погодные условия.

Во время замены возможно временное отсутствие навеса на некоторых остановках.

Самоуправление заранее приносит извинения за неудобства, подчеркивая, что технические работы занимают несколько дней, а польза для жителей будет долгосрочной.

В ближайшие годы в Риге планируется заменить большинство старых навесов на более удобные и современные.

Галерея: Новые остановки общественного транспорта

Новый дизайн включает увеличенные размеры, удобный доступ, деревянные скамейки и модифицируемые крыши - из стекла, панелей или с растительным покрытием.

На первом этапе навесы будут установлены на набережной 11 Ноября, улицах Слокас, Меркеля, Кр. Валдемара, Пернавас, Ранькя дамбис и других.

Планируется благоустроить все остановки в административных границах Риги, установив 500 новых навесов. В следующем году запланировано установить еще около 180.

Разработка проектной документации для первого этапа обошлась в 12,1 тысячи евро, а изготовление и установка навесов будет стоить около 1 миллиона евро.

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