На востоке Латвии снег и гололед затрудняют движение

Сложные условия движения на главных дорогах страны - на Даугавпилсском шоссе (А6) от Даугавпилса до Патерниеки, на Резекненском шоссе (А12) от Резекне до Терехово и на Видземском шоссе от Вирешием до Вецлайцене.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Краславы, Лудзы, Гулбене и Алуксне, а также в некоторых местах Курземе - в Салдусском и Тукумском краях.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия. А также соблюдать безопасное расстояния до впереди идущих транспортных средств.

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