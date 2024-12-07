Программа Degpunktā вместе с муниципальной полицией Адажского края провели рейд по магазинам в Царникаве и Адажи, чтобы проверить, не продают ли несовершеннолетним алкоголь и курительные принадлежности, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Эксперимент: продадут ли несовершеннолетнему алкоголь и сигареты?
Прежде чем отправиться в торговые точки, 16-летнему Габриэлю дают указания и рассказывают план на утро. Всего будет проверено четыре магазина - два в Царникаве и два в Адажи.
Журналисты вместе с полицией садятся в машину и едут в Царникаву. Первая остановка - магазин Mego. Задача Габриэля - купить пачку сигарет.
Подростку не продали сигареты, и магазину Mego не грозит административный штраф.
Далее молодой человек отправился в магазин Elvi, где попытается купить пива.
В Царникаве все спокойно, и дальше полиция отправилась в Адажи.
В торговом центре Maxima, есть магазин электронных сигарет. Сотрудники правоохранительных органов дают Габриэлю указания, и он отправляется совершать контрольную закупку.
Попытка купить сигареты оказывается неудачной, после чего полиция отправилась с проверкой в местный винный магазин. Там юноше также не продали товар.
Напомним, что если продавец продает несовершеннолетнему табачные изделия, то штраф составит от 280-350 евро, а для юридического лица суммы уже выше: от 700 до 1400 евро.
За продажу алкоголя молодому человеку до 18 лет продавец может быть оштрафован на 280-700 евро, а юридическое лицо - на сумму от 700 до 7100 евро.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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