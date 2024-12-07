Видео Эксперимент: продадут ли несовершеннолетнему алкоголь и сигареты?

Прежде чем отправиться в торговые точки, 16-летнему Габриэлю дают указания и рассказывают план на утро. Всего будет проверено четыре магазина - два в Царникаве и два в Адажи.

Журналисты вместе с полицией садятся в машину и едут в Царникаву. Первая остановка - магазин Mego. Задача Габриэля - купить пачку сигарет.

Подростку не продали сигареты, и магазину Mego не грозит административный штраф.

Далее молодой человек отправился в магазин Elvi, где попытается купить пива.

В Царникаве все спокойно, и дальше полиция отправилась в Адажи.

В торговом центре Maxima, есть магазин электронных сигарет. Сотрудники правоохранительных органов дают Габриэлю указания, и он отправляется совершать контрольную закупку.

Попытка купить сигареты оказывается неудачной, после чего полиция отправилась с проверкой в местный винный магазин. Там юноше также не продали товар.

Напомним, что если продавец продает несовершеннолетнему табачные изделия, то штраф составит от 280-350 евро, а для юридического лица суммы уже выше: от 700 до 1400 евро.

За продажу алкоголя молодому человеку до 18 лет продавец может быть оштрафован на 280-700 евро, а юридическое лицо - на сумму от 700 до 7100 евро.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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