Видео Неуравновешенный мужчина в Лиепае выпрыгнул из едущего трамвая

Предприятие Liepājas tramvajs подтверждает наличие такого инцидента, но ни у Госполиции, ни у Лиепайской муниципальной полиции информации об этом нет, сообщает liepajniekiem.lv

Один читатель портала, снимавший произошедшее, утверждает, что у произошедшего было несколько очевидцев, однако никто из них ничего не сделал, чтобы удержать этого явно душевнобольного человека от потенциально летального шага.

Представитель Liepājas tramvajs Андрей Рябцев подтвердил, что подобный инцидент действительно произошел в четверг, около 17:00, когда некий мужчина самолично открыл у движущегося трамвая последнюю дверь вагона и на ул. Клайпедас выпрыгнул на глазах других пассажиров.

Несчастный случай произошел в трамвайном вагоне старого типа, который сейчас украшен по-рождественски, и, в отличие от новых вагонов, у старых трамваев другой механизм открытия дверей.

Мужчина по имени Айгариньш за последние несколько лет прославился в социальной сети TikTok как своим танцем, так и игрой и разговором с мягкими вещами. Лиепайчане также называют его местным мистером Бином.

Представитель Лиепайской муниципальной полиции Элва Лубане сообщила, что

в отношении этого мужчины за последние два года муниципальная полиция начала семь административных нарушений - за курение в неположенном месте, мочеиспускание в центре города и употребление алкоголя в общественном месте.

Учитывая, что Айгариньш часто общается с детьми, стражи порядка уделяют мужчине в общественном месте повышенное внимание.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!