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США выделили новую военную помощь Украине на сумму 988 млн долларов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

США в субботу, 7 декабря, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов.

Пакет будет включать беспилотные летательные аппараты, боеприпасы к уже поставленным ракетным пусковым установкам HIMARS, а также оборудование и запчасти для артиллерийских систем, танков и бронемашин, сообщил Пентагон.

Новый пакет будет финансироваться с помощью инициативы помощи безопасности Украины, в рамках которой военное оборудование приобретается у оборонной промышленности или партнеров, а не берется из запасов США, поэтому оно не сразу попадет на поле боя.

Администрация президента Джо Байдена пытается оказать Украине как можно большую военную помощь до того, как 20 января на пост президента вступит Дональд Трамп, который ранее раскритиковал военную помощь США Киеву как слишком большую.

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