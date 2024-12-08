Во второй раз тот же мужчина снова решил полакомиться суши и пришел в тот же магазин, впрочем, в этот раз наклеив ценник от лука прямо на коробку с роллами. На кассе его остановил охранник. Мужчина не признал свою вину, однако в суде в качестве доказательства были предъявлены съемки камеры видеонаблюдения. Клиент вынужден был заплатить 120 евро штрафа.

3. Подмена ценников в примерочной

31-летняя женщина в примерочной переклеила ценники на чемодане, нескольких косметических продуктах и паре ботинок, заплатив за все 98 евро, в то время как настоящая стоимость товаров составляла 410 евро. Покупательница успела покинуть магазин, однако позже ее задержала полиция. Суд приговорил ее за мелкое мошенничество к 30 суточным штрафам, что с ее доходом составило 180 евро.

4. Переклеенные этикетки

29-летний мужчина пробил на кассе самообслуживания упаковку трусов, блендер и ботинки, заплатив за них всего 12,50 евро, хотя их суммарная цена составляла 107 евро.

Согласно обвинению, он переклеил ценники на товарах с выгодой для себя, хотя на суде он заявил, что ему просто попались вещи с неправильными этикетками. Суд решил, что это крайне маловероятно. По свидетельству охранника, покупатель вел себя подозрительно, постоянно оглядывался и нервничал, оплачивая покупки на кассе. Как заявил охранник, сбоку от касс самообслуживания находятся мониторы, на которых видно, что покупают клиенты. Когда охранник заметил, что среди покупок, которые оплачивал мужчина, не было наименований, замеченных им на мониторе, он остановил покупателя и проверил его сумку.

Суд счел показания охранника достоверными и приговорил мошенника к 20 суточным штрафам, что составило в его случае 380 евро.

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