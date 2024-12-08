Дело о фиктивных сотрудниках RTAB: среди обвиняемых музыкант Айнарс Миелавс

Программа De Facto ранее сообщала, что на протяжении двух лет, вплоть до весны 2014 года, сотрудником Рижского бюро развития туризма числился музыкант Айнарс Миелавс, занимавший должность ассистента правления с зарплатой в полторы тысячи евро в месяц.

Однако из его слов сейчас нельзя однозначно понять, работал ли он там на самом деле: "Меня необоснованно обвиняют в этом деле. Я категорически отрицаю эти обвинения. (…) Учитывая, что дело находится на рассмотрении суда, дальнейшие комментарии с моей стороны были бы некорректны".

Прокурор Андо Скалбе, который сможет зачитать обвинительное заключение не раньше января, в интервью De Facto кратко напомнил суть дела, по которому обвиняются восемь человек.

"Из RTAB двое членов правления, которые оформили на работу этих сотрудников, по мнению обвинения, фиктивных, и шесть лиц, которые якобы работали, но, по мнению обвинения, свои обязанности не выполняли и, соответственно, получали зарплату необоснованно. Сумма начисленных брутто-зарплат формирует сумму похищенных средств", - рассказал прокурор.

Прокурор также рассказал, что на этапе досудебного расследования свою вину отрицали все обвиняемые, однако один из них дал другие показания о своей работе в RTAB.

"Один человек признает, что да, он действительно никакой работы не выполнял. У него есть иные соображения, почему он считает, что все же не совершил преступление", - добавил прокурор. Можно предположить, что речь идет именно о Миелавсе.

Это уже второе уголовное дело, связанное с возможной систематической фиктивной занятостью в структурах Рижского самоуправления, в котором несколько обвиняемых имеют связи с партиями "Согласие" и GKR.

Уже несколько лет продолжается судебный процесс по делу Rīgas namu pārvaldnieks. Другое уголовное дело - Rīgas satiksme - расследуется Государственной полицией уже пятый год.

Между тем в конце ноября следователь Государственной полиции принял решение прекратить еще одно пятилетнее расследование, связанное с возможной фиктивной занятостью в некоторых обществах Рижской думы. По данным De Facto, там, например, расследовалась деятельность Rīgas centrāltirgus.

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