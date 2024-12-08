Пять лет назад Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование дела Рижского бюро развития туризма (RTAB), известного также под брендом Live Riga. В рамках этого дела, связанного с нанесением ущерба в размере 280 тысяч евро, обвинения предъявлены двум бывшим членам правления RTAB, экс-депутатам Рижской думы, а также шести, по мнению прокуратуры, фиктивным сотрудникам. Однако, несмотря на то, что рассмотрение дела в Рижском городском суде было запланировано еще год назад, оно до сих пор не началось по существу, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Дело о фиктивных сотрудниках RTAB: среди обвиняемых музыкант Айнарс Миелавс
На этой неделе одна из обвиняемых, которая собиралась участвовать в заседании удаленно, не смогла подключиться к залу суда якобы из-за слабого интернет-сигнала, из-за чего заседание снова было отложено. Тем не менее суд успел удовлетворить желание присутствующих обвиняемых запретить СМИ снимать процесс.
На этой неделе в Рижский городской суд лично прибыли два бывших члена правления RTAB и экс-депутаты Рижской думы - Вита Ермоловича от партии "Честь служить Риге!" (GKR) и Максим Толстой от партии "Согласие", а также два бывших сотрудника бюро - музыкант Айнарс Миелавс и Ксения Загоровская, бывший главный редактор газеты "Час", которая в последние годы тесно связана с партией GKR.
Вите Ермоловиче вменяется в вину содействие мошенничеству. Согласно обвинению, на протяжении шести с половиной лет до начала 2019 года были похищены зарплаты фиктивно трудоустроенных сотрудников. Общий ущерб, нанесенный Рижскому городскому самоуправлению, превышает 280 тысяч евро.
Ермоловича, которая незадолго до задержания весной 2019 года отрицала наличие каких-либо фиктивных сотрудников в бюро, сейчас отказалась от комментариев программе De Facto.
Сдержанно давал комментарии и многолетний бывший депутат Рижской думы от партии "Согласие" Максим Толстой. Ему вменяется не только содействие мошенничеству, но и служебный подлог с корыстной целью - он якобы подписывал и использовал документы с ложной информацией, связанные с командировкой в Москву.
На данный момент Толстой больше не является членом правления "Согласия", но продолжает работать в офисе партии. Как сообщает программа De Facto, предыдущее заседание суда, запланированное на весну, было отменено, так как за день до его проведения Толстой заявил о болезни.
"Сегодня первое судебное заседание, я пока ничего не могу вам ответить. (…) Я не виноват! Все", - заявил Толстой, выразив надежду, что дело удастся начать рассматривать.
Однако довольно быстро стало ясно, что надеждам Толстого не суждено сбыться. Четыре обвиняемые, бывшие сотрудницы туристического бюро, не явились в суд и пожелали участвовать в заседании через видеоконференцию.
Почти полчаса секретарь суда пыталась добиться, чтобы обвиняемые могли слышать себя, а также слышать и видеть происходящее в зале суда. Проблемы со связью возникли у Надежды Бергмане, жены Сандриса Бергманиса, депутата Рижской думы и члена правления "Согласия", а также у Сандры Бергмане, матери Сандриса Бергманис. Проблемы со связью были и у Дарьи Тищенко, бывшей помощницы депутатов Сейма от "Согласия".
Хотя нескольким обвиняемым в итоге удалось подключиться к заседанию, Анжелике Сергеевой повезло меньше. Сергеева, бухгалтер и спонсор партии "Согласие", два года работала в туристическом бюро руководителем проекта с зарплатой 2000 евро.
"К сожалению, госпоже Сергеевой не удалось подключиться к видеоконференции. Мы пытались... Не знаю, была ли это проблема с интернетом или что-то другое, но, к сожалению, ничего не вышло", - заявил адвокат Сергеевой Райвис Гринбергс, также присутствовавший на заседании удаленно.
"Она сейчас не в Риге, она уехала за город. Возможно, проблема связана с этим. В любом случае с моей стороны могу только извиниться и заверить, что в дальнейшем мы либо лично будем присутствовать на заседаниях, либо подключимся через видеоконференцию из моего офиса", - добавил он.
Судья Рижского городского суда был вынужден отложить рассмотрение дела до середины января. Перед этим он, однако, учел мнение некоторых обвиняемых и решил запретить съемку судебного процесса.
Двое бывших сотрудников RTAB, присутствовавших на заседании, не возражали против съемки. Одна из них - Ксения Загоровская, которая работала руководителем проекта в течение пяти лет с зарплатой около 1500 евро в месяц.
Позже она занималась ведением страниц партии GKR в социальных сетях и была помощницей предыдущего лидера партии Андриса Америкса - депутата Европейского парламента.
Ранее Загоровская рассказывала программе De Facto, что ее работа в туристическом бюро была связана с сотрудничеством с российскими журналистами и размещением статей, популяризирующих Ригу, в российских СМИ.
"Я работала, я выполняла свои обязанности, и это всего лишь недоразумение, которое, надеюсь, будет разрешено справедливым и законным путем", - сказала Загоровская после короткого заседания суда.
Программа De Facto ранее сообщала, что на протяжении двух лет, вплоть до весны 2014 года, сотрудником Рижского бюро развития туризма числился музыкант Айнарс Миелавс, занимавший должность ассистента правления с зарплатой в полторы тысячи евро в месяц.
Однако из его слов сейчас нельзя однозначно понять, работал ли он там на самом деле: "Меня необоснованно обвиняют в этом деле. Я категорически отрицаю эти обвинения. (…) Учитывая, что дело находится на рассмотрении суда, дальнейшие комментарии с моей стороны были бы некорректны".
Прокурор Андо Скалбе, который сможет зачитать обвинительное заключение не раньше января, в интервью De Facto кратко напомнил суть дела, по которому обвиняются восемь человек.
"Из RTAB двое членов правления, которые оформили на работу этих сотрудников, по мнению обвинения, фиктивных, и шесть лиц, которые якобы работали, но, по мнению обвинения, свои обязанности не выполняли и, соответственно, получали зарплату необоснованно. Сумма начисленных брутто-зарплат формирует сумму похищенных средств", - рассказал прокурор.
Прокурор также рассказал, что на этапе досудебного расследования свою вину отрицали все обвиняемые, однако один из них дал другие показания о своей работе в RTAB.
"Один человек признает, что да, он действительно никакой работы не выполнял. У него есть иные соображения, почему он считает, что все же не совершил преступление", - добавил прокурор. Можно предположить, что речь идет именно о Миелавсе.
Это уже второе уголовное дело, связанное с возможной систематической фиктивной занятостью в структурах Рижского самоуправления, в котором несколько обвиняемых имеют связи с партиями "Согласие" и GKR.
Уже несколько лет продолжается судебный процесс по делу Rīgas namu pārvaldnieks. Другое уголовное дело - Rīgas satiksme - расследуется Государственной полицией уже пятый год.
Между тем в конце ноября следователь Государственной полиции принял решение прекратить еще одно пятилетнее расследование, связанное с возможной фиктивной занятостью в некоторых обществах Рижской думы. По данным De Facto, там, например, расследовалась деятельность Rīgas centrāltirgus.
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