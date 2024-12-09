12 лет назад было объявлено о ликвидации особо загрязненного участка в Елгаве. Была проведена санация советской свалки опасных жидких отходов Kosmoss. Однако, как сообщает программа De facto, в прошлом году некоторые контрольные замеры показали увеличение загрязнения грунтовых вод. Государственная служба окружающей среды (VVD) планирует изучить, представляют ли опасные вещества, преимущественно тяжелые металлы, угрозу для жителей близлежащих районов. Муниципалитет на обращения жителей не реагирует.
На месте бывшей свалки растет уровень загрязнения грунтовых вод
Опасные отходы начали свозить на окраину Елгавы в 1950 году. Сначала это были твердые отходы, позже стали свозить жидкие опасные отходы с различных заводов, включая RAF и кожевенный завод.
После восстановления независимости Латвии территория бывшей свалки Kosmoss была признана одной из самых загрязненных в стране.
Договор о санации объекта подписали в 2010 году. В том же году государство обязалось очистить и гудронные пруды в Инчукалнсе. Однако свалку в Елгаве планировалось санировать значительно быстрее - за 15 месяцев.
На это выделили 5,5 млн латов, большую часть которых покрыли средства Европейских фондов. В конкурсе победил консорциум из латвийских, эстонских и немецких компаний RTS-HEIWOE. Позже фигурировала компания с другим названием - RTS Infra Construction, уже без немецкого капитала. На сегодняшний день она также прекратила своё существование.
Тогдашний руководитель компании Александр Цимерманис вспоминает, что работы были сложными.
"Мы выполняли такие работы, которые изначально не были предусмотрены. Логичнее всего было бы вывезти это все на Марс или Луну. Но куда вывозить это ужасное отравлявшее вещество? Его нужно извлечь. Я бы сравнил это с раком. Раковые клетки либо вырезают, либо уничтожают еще более ядовитой химией", - сказал представитель компании, подчеркнув, что все делалось в соответствии с проектом.
Свалку было решено "законсервировать" - засыпать пруды измельченным материалом, полученным после сноса нескольких старых зданий в Елгаве. Затем укрепить рифленой стеной глубиной шесть метров и покрыть изоляционным слоем. В чем была допущена ошибка - то ли в том, что рифленая стена не охватила весь очаг загрязнения, то ли в отсутствии откачки грунтовых вод, то ли в недооценке климатического воздействия - пока остается только догадываться.
Согласно данным мониторинга за 2023 год, почти во всех показателях опасных веществ в поверхностных водах наблюдается рост. Кроме того, в некоторых скважинах на территории бывшей свалки концентрация тяжелых металлов, таких как хром, свинец, кобальт и ртуть, увеличивалась с годами.
"Изначально не было исследовано, что этот участок был значительно больше. Мы предполагаем, что он может составлять около 24 гектаров. Что-то более концентрированное на территории свалки начали формировать только после 1970 года. Там было четыре жидких пруда. Основное загрязнение исходило именно от них, и нужно было каким-то образом ограничить его распространение. Поэтому, вероятно, было принято решение о капсуляции участка площадью 5–6 гектаров. Значит, еще как минимум 20 гектаров за пределами капсулы остаются загрязненными и не исследованы", - рассказал программе De facto представитель VVD Хардис Вербелис.
Как заметила De facto, недалеко от бывшей свалки расположены несколько жилых домов, а также активно строятся новые. Однако централизованного водоснабжения в этом районе нет. Жители бурят скважины или устанавливают колодцы, используя фильтры.
Проверки на наличие загрязнения на глубине в несколько десятков метров Государственная служба окружающей среды не проводит. Глубокие скважины могут переносить вредные вещества в более глубокие слои. В свою очередь, жители, устанавливая глубокие скважины, редко проверяют содержание тяжелых металлов в воде.
"Анализы, которые всегда берут, чтобы установить водяные фильтры, одинаково плохие по всему Елгавскому краю. Все равно приходится ставить систему очистки воды, чтобы она была пригодна для использования", - поделился местный житель Ритварс.
Представитель местного сообщества Jelgavas Līnijas Угис Хиго Глазитис рассказал, что у жителей, установивших глубокие скважины, вода пахнет "как склад кабинета химии". Однако проведение анализов на содержание тяжелых металлов в такой воде для жителей дорого.
"Я считаю, что это должны делать те, кто неудачно провел санацию", - добавил Глазитис.
Государство признает проблему. Государственная служба окружающей среды планирует заказать исследование и пробурить дополнительно 15-18 скважин в районе свалки. Предварительная стоимость - около 20 тысяч евро. Если загрязнение будет обнаружено на более широкой территории, начнут искать решения и финансирование. Использовать Европейские фонды повторно нельзя, но в данный момент надеются на гранты Норвегии.
Тем временем государство призывает самоуправление помочь своим жителям. "Мы уже обращались и будем обращаться к самоуправлению с просьбой рассмотреть возможность создания централизованного водоснабжения для жителей конкретного района, так как это было бы самым оптимальным решением на данный момент", - заявила заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики по вопросам охраны окружающей среды Рудите Весере.
С аналогичной просьбой выступили и местные жители. Надежда появилась на прошлой неделе, когда самоуправление изменило границы агломерации и утвердило расширение сети канализации.
Однако мэр Елгавы Андрис Равиньш во время заседания обошел этот вопрос стороной.
"Это нас просто шокировало. Такой подход со стороны самоуправления был для нас неожиданным", - отметил местный активист.
Централизованное водоснабжение в районе бывшей свалки самоуправление устанавливать не планирует.
Жителям предлагают решать проблему самостоятельно - бурить глубокие скважины или подключаться к городскому водопроводу за свой счет.
"Что касается централизованной [системы водоснабжения], то в бюджете этого года на это средств не предусмотрено. Поэтому сейчас обсуждать или фантазировать, когда это будет реализовано, не имеет смысла", — резюмировал вице-мэр Елгавы Юрий Стродс (Национальное объединение).
Комментируя опасения по поводу распространения загрязнений, вице-мэр пожаловался на отсутствие хорошей коммуникации - как с государством, так и с местными активистами. Это, по его словам, мешает самоуправлению понять проблему.
"Если государство укажет нам, что там есть проблема, как вы говорите, и сделает это письменно, тогда мы примем решение. Если у кого-то из жителей вода отравлена, то он имеет право обратиться к нам, и мы укажем, где взять 25 литров в день. Это предусмотрено нормативными актами", - сказал заместитель председателя городской думы по вопросам хозяйственной программы Юрий Стродс.
На вопрос о защите жителей он ответил риторическим вопросом о качестве воды: "Согласно какому нормативному акту она считается загрязненной?"
Как рассказала представитель Елгавского регионального управления Государственной службы среды Йоланта Лижус самоуправление все же планирует отреагировать на сообщения о загрязнении грунтовых вод. В частности, в новом территориальном плане зона рядом с бывшей свалкой может быть определена как природоохранная территория, где запрещено строительство.
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