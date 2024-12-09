На месте бывшей свалки растет уровень загрязнения грунтовых вод

Свалку было решено "законсервировать" - засыпать пруды измельченным материалом, полученным после сноса нескольких старых зданий в Елгаве. Затем укрепить рифленой стеной глубиной шесть метров и покрыть изоляционным слоем. В чем была допущена ошибка - то ли в том, что рифленая стена не охватила весь очаг загрязнения, то ли в отсутствии откачки грунтовых вод, то ли в недооценке климатического воздействия - пока остается только догадываться.

Согласно данным мониторинга за 2023 год, почти во всех показателях опасных веществ в поверхностных водах наблюдается рост. Кроме того, в некоторых скважинах на территории бывшей свалки концентрация тяжелых металлов, таких как хром, свинец, кобальт и ртуть, увеличивалась с годами.

"Изначально не было исследовано, что этот участок был значительно больше. Мы предполагаем, что он может составлять около 24 гектаров. Что-то более концентрированное на территории свалки начали формировать только после 1970 года. Там было четыре жидких пруда. Основное загрязнение исходило именно от них, и нужно было каким-то образом ограничить его распространение. Поэтому, вероятно, было принято решение о капсуляции участка площадью 5–6 гектаров. Значит, еще как минимум 20 гектаров за пределами капсулы остаются загрязненными и не исследованы", - рассказал программе De facto представитель VVD Хардис Вербелис.