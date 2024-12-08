Видео Под Бауской ограбили склад, где хранились пожертвованные Украине вещи

Около 30 семей украинских беженцев проживают в здании, расположенном во дворе техникума в Саулайнене. А рядом - в помещении бывшей столовой хранятся пожертвованные вещи, предназначенные как для украинцев живущих в Латвии, так и для отправки в Украину.

"На данный момент мы вывезли все благотворительные вещи, и это выглядит здесь очень некрасиво, в связи с тем, что нам еще предстоит разобраться, что к чему. Кража произошла в этой комнате. Теперь мы здесь, после того как полиция все проверила, все немного разобрали по местам", - сказал волонтер, председатель общества Laiks Jauniešiem Гинт Янковскис.

Жесткие диски украдены с 11 пожертвованных компьютеров.

Благотворительный склад работает здесь уже 3 года и уже однажды был ограблен, в другой раз были разбиты окна, но виновники обоих преступлений были пойманы.

На этот раз непонятно, как воры проникли внутрь, ведь дверь не была взломана. Сигнализация не прозвучала, и жители близлежащих районов не заметили ничего подозрительного.

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