Зеленский: 43 000 украинских солдат погибли с начала войны

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 43 тысячи украинских солдат, написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 декабря. Еще 370 тысяч военных получили ранения. По словам Зеленского, "около 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные".

Зеленский назвал и потери среди военных РФ. "Обновленные данные (Генштаба ВСУ. - Ред.) о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - сообщил Зеленский, уточнив, что "с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас". Одним из "ключевых отличий" между ВС РФ и ВСУ президент Украины назвал "уровень развития фронтовой медицины", который в украинской армии "значительно выше".