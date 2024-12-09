Российские войска продвинулись вперед в пяти местах в Донецкой области

DeepState, который следит за актуальной информацией на фронте, указывает, что противник продвинулся вперед в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино в Донецкой области.

Ранее руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что силам обороны Украины угрожает окружение в районе Успеновки на Кураховском направлении.

Он проанализировал динамику боев последних недель на Кураховском и Покровском направлениях и пришел к выводу, что 5-7 дней назад на Кураховском направлении наблюдался максимум, а теперь интенсивность боев фактически выровнялась.

Вооруженные силы Украины указали, что на Кураховском направлении российской армии было важно выровнять линию фронта, так как это дало бы им возможность перегруппироваться и вывести несколько подразделений для восстановления.

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