Скончался предприниматель Айнар Гулбис

Отец лучшего латвийского теннисиста всех времен Эрнеста Гулбиса умер в Бразилии, однако более подробная информация об обстоятельствах смерти в данный момент неизвестна.

Айнар Гулбис - один из основателей SWH Rīga, кроме того, он был участником множества других значительных предпринимательских проектов. Он активно участвовал в политических инициативах и играл важную роль в судебном процессе Айнара Лембергса.

В начале этого года Айнар Гулбис зарегистрировал брак с бывшей латвийской супермоделью Уной Карклиней. От двух предыдущих браков у него трое детей.

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