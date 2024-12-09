В возрасте 65 лет скончался известный предприниматель Айнар Гулбис. Такая информация поступила из Бразилии, где один из влиятельнейших бизнесменов 90-х годов был найден без признаков жизни, сообщает портал Apollo.lv.
Скончался предприниматель Айнар Гулбис
Отец лучшего латвийского теннисиста всех времен Эрнеста Гулбиса умер в Бразилии, однако более подробная информация об обстоятельствах смерти в данный момент неизвестна.
Айнар Гулбис - один из основателей SWH Rīga, кроме того, он был участником множества других значительных предпринимательских проектов. Он активно участвовал в политических инициативах и играл важную роль в судебном процессе Айнара Лембергса.
В начале этого года Айнар Гулбис зарегистрировал брак с бывшей латвийской супермоделью Уной Карклиней. От двух предыдущих браков у него трое детей.
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