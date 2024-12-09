Израильские военные впервые за 50 лет вошли в Сирию

Накануне израильская армия сообщила о развертывании сил в буферной зоне на границе с Сирией "и в ряде других мест", где это было необходимо для их защиты, "чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля". "ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии, - говорится далее в сообщении. - ЦАХАЛ будет продолжать свои действия столько, сколько потребуется, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население".

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал свержение режима Асада в Сирии, случившееся "историческим днем" на Ближнем Востоке. Падение сирийского правителя Асада привело к разрушению одного из центральных блоков "иранской оси зла", заявил он в ходе своего визита на Голанские высоты. По словам Нетаньяху, он отдал ЦАХАЛ приказ продвинуться в буферную зону на Голанских высотах и взять под контроль этот район, а также "соседние стратегические позиции".

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

8 декабря сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада. После этого США нанесли удары более чем по 75 объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Башаре Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с Асадом и что он не знает, где находится президент с семьей и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск. Позже в тот же день МИД РФ сообщил, что Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. ТАСС со ссылкой на источники в Кремле написало, что Башар Асад находится в Москве. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада.

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