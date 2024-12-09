В понедельник, 9 декабря, в Рижском замке состоялось традиционное рождественское мероприятие: 20 многодетных семей из разных регионов и городов Латвии собрались, чтобы вместе с президентом Эдгаром Ринкевичем зажечь рождественскую елку на площади перед замком.
Фото ⟩ Многодетные семьи вместе с Ринкевичем зажгли елку у Рижского замка
На это традиционное мероприятие по инициативе муниципалитетов регионов приглашаются самые социально активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, вернувшиеся жить в Латвию после долгого отсутствия за границей.
В этот раз в Рижском замке собрались семьи из Аугшдаугавского, Бауского, Цесисского, Елгавского, Екабпилсского, Краславского, Кекавского, Ливанского, Мадонского, Марупского, Олайнского, Сигулдского, Талсинского, Тукумского, Валмиерского, Вараклянского, Вентспилсского краев, а также из городов Резекне и Вентспилс.
Галерея: Рождественское мероприятие в Рижском замке
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