Фото Многодетные семьи вместе с Ринкевичем зажгли елку у Рижского замка

На это традиционное мероприятие по инициативе муниципалитетов регионов приглашаются самые социально активные и творческие многодетные семьи Латвии, а также семьи, вернувшиеся жить в Латвию после долгого отсутствия за границей.

В этот раз в Рижском замке собрались семьи из Аугшдаугавского, Бауского, Цесисского, Елгавского, Екабпилсского, Краславского, Кекавского, Ливанского, Мадонского, Марупского, Олайнского, Сигулдского, Талсинского, Тукумского, Валмиерского, Вараклянского, Вентспилсского краев, а также из городов Резекне и Вентспилс.

Галерея: Рождественское мероприятие в Рижском замке

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