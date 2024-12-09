Сотни сирийцев в Турции ждут на границе, чтобы вернуться домой после свержения Асада

Многие сирийцы прибыли на пограничные пункты на рассвете. Среди них был 28-летний Мохаммед, который бежал из Дамаска в 2016 году и последние несколько лет жил и работал в Стамбуле. Он выразил свою радость по поводу окончания сирийской войны и возможности вернуться на родину. Другие сирийцы разделяют его чувства.

Турецкие власти не сообщали, сколько сирийцев вернулось в Сирию после свержения Асада. Власти установили контрольно-пропускной пункт примерно в 5 километрах от пограничного перехода Чилвегези, разрешив въезд только сирийцам с соответствующими документами, сообщает газета HaberTurk.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" взяли Дамаск и объявили о падении режима Асада.

В Турции обосновалось около 3 миллионов сирийских беженцев. В Стамбуле и других городах многие сирийцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать падение Асада. Они также сняли флаг сирийского правительства с консульства Сирии в Стамбуле, вывесив вместо него флаг оппозиции.

В первые годы гражданской войны в Сирии Турция охотно принимала сирийских беженцев, поскольку Анкара считала, что конфликт быстро закончится и приток беженцев будет недолгим. Но по мере того, как гражданская война затягивалась, а Турция сталкивалась с экономическими проблемами, отношение общества к беженцам становилось все более негативным, что побудило правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана искать способы обеспечить добровольную репатриацию беженцев.

Турецкие власти надеются, что значительное число сирийцев вернется домой добровольно.

Сотни сирийцев также возвращаются на родину из Ливана.

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