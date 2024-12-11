Исполни желание! Перед смертью Валерий Розе мечтал увидеть свой сад

Валерий ушел тихо - окруженный любовью и заботой. В начале сентября благодаря поддержке организаций Hospiss Māja и Hospiss LV удалось исполнить его последнее желание.

Валерий и его партнер Даниэль (имя изменено) вместе ухаживали за маленьким садом на Луцавсале. Этот сад стал для них укрытием от городской суеты. Каждый куст и каждый цветок хранили истории из их жизни.

Валерий мечтал увидеть этот сад еще раз - последний.

Исполнить желание оказалось непросто. На тот момент Валерий уже не мог вставать с постели. Для поездки потребовались специализированный транспорт, два помощника, врач и капеллан. Риски были высокими: состояние Валерия могло ухудшиться в любую минуту.

Это был хороший день.

После публикации о Валерии и помощи Hospiss Māja он и его партнер смогли официально оформить свое партнерство.

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.