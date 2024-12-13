Умер хирург Роланд Гибнерс. Его самым большим желанием было снова увидеть солнце

"Увидеть солнце" было самым большим желанием Роланда Гибнерса, о котором он рассказал TVNET+ в декабре 2024 года. Его руки с трудом выводили буквы на планшете - это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. С 16 января 2023 года он жил с болезнью двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. 19 января Роланд скончался.