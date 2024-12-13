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Умер хирург Роланд Гибнерс. Его самым большим желанием было снова увидеть солнце

Перевод: rus.tvnet.lv
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"Увидеть солнце" было самым большим желанием Роланда Гибнерса, о котором он рассказал TVNET+ в декабре 2024 года. Его руки с трудом выводили буквы на планшете - это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. С 16 января 2023 года он жил с болезнью двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. 19 января Роланд скончался.

Роланд Гибнерс был известным хирургом-вертебрологом. Его имя часто упоминается в интервью вместе с благодарностями пациентов, которым он помог восстановить здоровье.

Среди тех, кому он помог - паралимпийцы, такие как лучница Дайга Дадзите и фехтовальщица на колясках Полина Рожкова. Он лечил художника Марека Одуминьша, бабушку актрисы Зане Даудзини и телеведущую Кристине Гарклаву.

Кристине в одном из интервью рассказывала, что боялась его строгости, но без него вряд ли смогла бы восстановиться. Когда я спросила Роланда, знает ли он, что многие его побаивались, он слегка улыбается одним уголком губ и пишет на планшете: "Спросите у Кристине Гарклавы!".

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