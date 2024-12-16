Исполни желание! Желание Инары Реймане: увидеть горы

Инаре Реймане 84 года, но выглядит она значительно моложе. "Да, я самая классная, лучшая из всех!" - смеется она в ответ на комплименты. Мы встречаемся в ее доме в Балтэзерсе, и с первых минут становится понятно: Инара - сильный человек с острым умом и чувством юмора. Она сразу устанавливает четкие границы общения. В ее словах и манере держаться чувствуется опыт руководителя: "Живу дальше!".

Инара с теплотой рассказывает о медсестрах из хосписа. "Вы замечательная команда. Все мы разные, у каждого своя жизнь, но здесь у меня словно цветочек распустился".

Особенно она выделяет Солвиту, которая каждый день приходит к ней. "Она делает мне такой массаж, что я потом засыпаю от счастья. Солвита невероятная - умная, точная, аккуратная. Ее присутствие успокаивает. Я с нетерпением жду ее прихода".

Солвита приезжает на велосипеде из Риги. Когда вечером темнеет, Инара уговаривает ее уходить пораньше. Но Солвита отвечает: "Мне приятно, когда тебе хорошо".

Инара признается, что без помощи хосписа ее семье пришлось бы бросать работу, чтобы ухаживать за ней. "А если бы у меня не было детей? Я бы просто сгнила", - говорит она.

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.