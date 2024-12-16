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Исполни желание! Желание Инары Реймане: увидеть горы

Инаре Реймане Фото: TVNET
Перевод: rus.tvnet.lv
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Инаре Реймане 84 года, но выглядит она значительно моложе. "Да, я самая классная, лучшая из всех!" - смеется она в ответ на комплименты. Мы встречаемся в ее доме в Балтэзерсе, и с первых минут становится понятно: Инара - сильный человек с острым умом и чувством юмора. Она сразу устанавливает четкие границы общения. В ее словах и манере держаться чувствуется опыт руководителя: "Живу дальше!".

Инара с теплотой рассказывает о медсестрах из хосписа. "Вы замечательная команда. Все мы разные, у каждого своя жизнь, но здесь у меня словно цветочек распустился".

Особенно она выделяет Солвиту, которая каждый день приходит к ней. "Она делает мне такой массаж, что я потом засыпаю от счастья. Солвита невероятная - умная, точная, аккуратная. Ее присутствие успокаивает. Я с нетерпением жду ее прихода".

Солвита приезжает на велосипеде из Риги. Когда вечером темнеет, Инара уговаривает ее уходить пораньше. Но Солвита отвечает: "Мне приятно, когда тебе хорошо".

Инара признается, что без помощи хосписа ее семье пришлось бы бросать работу, чтобы ухаживать за ней. "А если бы у меня не было детей? Я бы просто сгнила", - говорит она.

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.

Хосписная помощь в Латвии финансируется государством только с 1 января 2024 года. До этого Латвия оставалась единственной страной в Европе, где достойное завершение жизни не обеспечивалось. Этот важный шаг стал возможным благодаря многолетнему обсуждению проблемы в медиа и постоянным напоминаниям чиновникам.

Инара борется с болезнью уже два года. У нее низкий уровень гемоглобина, из-за чего ей регулярно делают переливание крови. С каждым месяцем ее тело становится слабее, особенно страдают ноги.

Полгода назад она перенесла легионеллез. Десять дней Инара провела в больнице с температурой 40 градусов, почти все время в полуобморочном состоянии. "Ты лежишь весь мокрый от пота, а забота хуже, чем о собаке. Это был ужас. Я думала, что попала в ад", - вспоминает она.

Когда болезнь удалось вылечить, на смену ей пришли новые трудности. Во время одной из процедур, после очередного переливания крови, Инара попыталась поднять упавший предмет. Она упала на колени и не смогла подняться. "Когда меня привезли домой, я могла только кричать от боли", - рассказывает она.

Инара замолкает на несколько секунд, но быстро берет себя в руки. "Вот она я - старая трухлявая грибница. Хоть так, хоть этак, все равно старый гриб", - с улыбкой добавляет она.

Неспособность стоять - самое тяжелое для Инары испытание. "С моим характером это невыносимо. Быть не в состоянии самой дойти до туалета - это ужасно. Мое самое большое желание - встать и дойти самой".

Ее поддерживают физиотерапевты из хосписа. "Он меня держит, а мои колени трясутся. Я должна за него ухватиться, чтобы подняться. И тут я вспоминаю свою молодость", - смеется она.

Инара не показывает своих фотографий из молодости, но в интернете есть много снимков, где она танцует на праздниках или сидит за столом в компании.

Последние 25 лет она руководила Советом пенсионеров Гаркалне. На ее мероприятия приходили до 200 человек. "Мне везло с начальством. Я всегда находила общий язык с самыми разными людьми", - говорит она.

По профессии Инара была товароведом, а позже стала экономистом. Ее первой большой должностью стало управление коллективом из 500 человек в Mēbeļu nams. "Мне было всего-то двадцать с хвостиком. Управлять мужчинами было непросто, но я справлялась".

Работа требовала полной самоотдачи. Делегации из разных уголков Советского Союза приезжали постоянно, и Инару часто вызывали прямо из сада. Семья такой ритм не одобряла. "Или работа, или семья", - так она вспоминает свой развод с первым мужем.

После распада Союза Инара работала в магазине "Радиотехника", но душа к этой работе не лежала. Позже она стала воспитателем в санаторной школе Балтэзерса. "Я пришла на месяц, но осталась на девять с половиной лет. Мне нравилось работать с детьми", - делится она.

На вопрос, что помогало ей справляться в тяжелые времена, Инара отвечает просто: "Я просто продолжала жить дальше".

Ее жизнь полна потерь. Первый муж погиб в автокатастрофе. Второй умер от рака. Она пережила почти смертельное заражение крови у одного из сыновей и болезненный развод другого. "Когда мой младший сын развелся, я будто сама через это прошла. Это был страшный удар", - вспоминает она.

Несмотря на испытания, у Инары осталось то, что приносит ей радость - дети и внуки. "У меня двое сыновей и четверо внуков. Гинт и Каспар работают, Анна учится в школе, а Эдис - в университете. Меня радует, что у них все хорошо. Это самое главное".

Сейчас, несмотря на болезни и слабость, у Инары есть мечты. "Больше всего я хочу дойти до туалета сама. Это может показаться странным, но понять это может только тот, кто через это прошел".

Если бы она смогла снова встать, ее следующей мечтой была бы поездка в Баварские Альпы. "Я люблю горы, их атмосферу, тишину. Если бы мне предложили Норвегию или Венецию, я все равно выбрала бы Баварию. Там, в горах, цветут крокусы, звучат пастушьи рожки и царит настоящий покой".

Даже если поездка в Альпы останется недостижимой, Инара была бы рада хотя бы поездке по Курземе, где тоже есть холмы.

На прощание я спрашиваю: "Шампанское или коньяк?". Инара без раздумий отвечает: "Коньяк!".

Хоспис уже работает над тем, чтобы организовать для Инары поездку в горы с помощью специализированного транспорта. Ее ободряющая улыбка и крепкие объятия на прощание ясно дают понять - она верит, что мечта осуществится.

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