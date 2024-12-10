Латвия приостановила рассмотрение заявлений о статусе беженцев из Сирии

С учетом текущей ситуации в Сирии принятие решений о предоставлении статуса беженца временно приостановлено.

В управлении также подтвердили, что пересмотрят статус защиты сирийских граждан, которым он уже был предоставлен.

Это решение касается как впервые поданных заявлений, так и случаев повторного обращения лиц в PMLP для получения вида на жительство.

PMLP тщательно рассматривает каждое заявление о предоставлении убежища в индивидуальном порядке, детально анализируя ситуацию в стране происхождения заявителя на момент принятия решения.

При рассмотрении заявлений сирийских граждан будут учитываться несколько факторов, включая проверки, проведенные государственными службами безопасности, актуальную ситуацию в Сирии, а также отчеты международных организаций, подчеркнули в управлении.

С 2012 года и по настоящее время семи гражданам Сирии в Латвии предоставлен статус беженца, а 434 гражданам Сирии предоставлен альтернативный статус. Действительный временный вид на жительство имеют 53 гражданина Сирии.

Ранее сообщалось, что после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада Германия, Австрия, Франция, Норвегия, Дания и Швеция приостановили рассмотрение ходатайств граждан Сирии о предоставлении убежища.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, сирийские оппозиционные группировки взяли под контроль Дамаск и объявили о падении режима Асада.

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