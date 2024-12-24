Ищи себя на фото! Самые яркие галереи с главных мероприятий уходящего года

Музыкальные фестивали, спортивные соревнования, концерты, парады и просто необычные вечеринки: в уходящем году произошло много интересного. TVNET+ выбрал самые лучшие фотогалереи с крупных мероприятий, которые проходили в Латвии в этом году. Где-то на фото вы можете отыскать и себя!