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Почему в будущем секс больше не будет сексом?

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Фото: Shutterstock

Секс. Будущее. Секс будущего? "Хм, мне, наверное, в связи с этими терминами на ум приходят лишь два слова - "одиночество" и "роботы", - делится своими мыслями сертифицированный секс-коуч Иева Симане.

"Дети рождаются в пробирках, люди страдают от эпидемии одиночества, потому что все доступно на расстоянии руки и больше нет смысла выходить из дома. Все доставляется с Wolt и Bolt. И да, удобно жить с роботом, исполняющим все ваши прихоти. Он вас удовлетворяет, и самое главное - не перечит вам. И даже в сексе все происходит так, как ты хочешь, потому что робот специально для этого обучен.

Зачем мне усложнять себе жизнь и жить с каким-то человеком со множеством недостатков, с которыми мне приходится считаться, хочу я того или нет", - говорит Иева Симане.

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