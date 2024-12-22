Селена Гомес любит блистать на красной дорожке не меньше, чем выглядеть милой школьницей. Своим последним образом она доказала, что это ей идет!
Платье дня: школьный гламур Селены Гомес
На церемонии вручения премии Governors Awards актриса выбрала классическую черно-белую цветовую гамму платья. Гомес блистала в черном мерцающем платье из бисера от Ralph Lauren с розово-белым воротником и рукавами. Элегантность и очарование школьницы одновременно.
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