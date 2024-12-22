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Платье дня: школьный гламур Селены Гомес

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Селена Гомес
Селена Гомес Фото: Reuters/ScanPix

Селена Гомес любит блистать на красной дорожке не меньше, чем выглядеть милой школьницей. Своим последним образом она доказала, что это ей идет!

На церемонии вручения премии Governors Awards актриса выбрала классическую черно-белую цветовую гамму платья. Гомес блистала в черном мерцающем платье из бисера от Ralph Lauren с розово-белым воротником и рукавами. Элегантность и очарование школьницы одновременно.

Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix
Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix
Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

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