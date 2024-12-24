Рождественские каникулы - время, когда многие из нас отправляются в короткие или длительные поездки - навестить семью, насладиться зимними развлечениями в горах или зарядиться энергией в теплых странах. Однако с такими поездками не всегда все идет гладко. Что делать, если прямо перед долгожданным полетом у вас внезапно поднялась температура, появились первые признаки простуды или возникла другая проблема со здоровьем? В таких ситуациях под угрозой может оказаться не только праздничное настроение, но и планы на поездку.
Завтра рейс, сегодня температура - что делать? Пять проблемных ситуаций и как их решить
Чтобы помочь вам преодолеть непредвиденные препятствия, мы собрали пять наиболее распространенных проблемных ситуаций. Что делать в таких случаях, рассказала сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Перед полетом заложен нос
Такая, казалось бы, незначительная проблема, как заложенный нос или насморк, может сделать полет особенно неприятным.
Заложенность носа в условиях недостатка кислорода не только вызывает дискомфорт, но и может существенно затруднить дыхание, что особенно опасно для больных астмой.
В свою очередь, сухой воздух самолета сушит слизистые оболочки носа и горла, создавая благоприятные условия для проникновения в организм бактерий и вирусов, что может вызвать последующие заболевания.
Если перед полетом у вас заложен нос, то изменение давления воздуха во время взлета и посадки может вызвать дискомфорт, неприятные ощущения, чувство давления, а в некоторых случаях даже сильную боль. Кроме того,
воспаление придаточных пазух носа может привести к повышению давления до среднего уха, что приведет к среднему отиту.
Поэтому, если в течение нескольких дней у вас заложен нос и ситуация не улучшается, перед полетом рекомендуется проконсультироваться с врачом. В случае тяжелого воспаления придаточных пазух или среднего уха врач может порекомендовать отменить полет, чтобы не подвергать организм еще большей опасности.
В случае же простого насморка или отека слизистой оболочки носа в качестве профилактической меры во время полета можно использовать назальные капли, которые уменьшат отек.
Рвота и понос перед отправлением в аэропорт
Если желудочно-кишечные расстройства возникли в условиях стресса, это не станет опасной для полета ситуацией. Однако,
если вы испытываете такие симптомы, как сильная диарея или рвота, сопровождающиеся слабостью, это может быть признаком пищевого отравления или желудочного вируса.
В такой ситуации лучше не путешествовать, а остаться дома и помогать своему организму восстанавливаться.
Боль и колющие ощущения в груди
Сильная боль в груди - один из самых опасных признаков, который ни в коем случае нельзя игнорировать, даже если на носу давно запланированная и долгожданная поездка. Эти признаки указывают на проблемы с сердцем, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи. Боль в груди может быть вызвана недостаточным притоком крови к сердцу из-за закупорки артерии.
"Во время полета в организме увеличивается количество адреналина, повышается артериальное давление, а закупорка кровеносных сосудов может привести к инфаркту миокарда, что является опасной для жизни ситуацией. Также следует помнить, что
в самолете низкое давление воздуха - если ожидается длительный полет, вам определенно следует найти возможность двигаться, чтобы улучшить циркуляцию крови и снизить риск тромбоза глубоких вен", -
подчеркивает фармацевт Лайла Залите.
Недавняя операция или серьезное заболевание
После любой операции рекомендуется выяснить, как скоро вы сможете снова планировать поездки и летать, и требуется ли какая-либо специальная подготовка. Если у вас сердечная недостаточность или другие серьезные заболевания, перед полетом также необходимо проконсультироваться с врачом.
Во время путешествия каждому важно знать состояние своего здоровья и соответствующим образом подготовиться.
Если у вас проблемы с венами, перед полетом следует надеть компрессионные чулки , так как перепады давления и длительное сидение могут вызвать отек и опасный для жизни тромбоз глубоких вен.
Завтра рейс, сегодня высокая температура
Если температура вашего тела превысила 37 градусов, это может указывать не только на воспаление, но и на инфекцию в организме. "Если температура значительно повышена, вы чувствуете сильную усталость, слабость и повышенную чувствительность к внешним условиям, это также может указывать на наличие вируса в организме, а находясь в самолете, полном людей, существует высокий риск заразить и окружающих", - предупреждает фармацевт, призывая действовать ответственно.
В случае повышенной температуры следует серьезно подумать, не будет ли безопаснее отменить полет.
Фармацевт напоминает, что даже если сейчас все выглядит хорошо, спокойствие в различных возможных ситуациях вам обеспечит заранее подготовленная дорожная аптечка.
Три важных совета на время полета
Двигайтесь! Во время полета встаньте со своего места и немного пройдитесь. Вы также можете выполнить небольшое упражнение, сидя в кресле, - растянуть, напрячь и расслабить мышцы.
Пейте! Алкоголь и кофе способствуют обезвоживанию, а во время полета организму важно потреблять достаточное количество жидкости, поэтому, находясь на борту, определенно рекомендуется употреблять воду.
Улучшайте кровообращение! Если перелет продлится более четырех часов, специалисты рекомендуют перед полетом приобрести и надеть компрессионные чулки. Они улучшают циркуляцию крови в венах ног, предотвращают отеки, усталость и чувство тяжести в ногах, а также снижают риск образования тромбов.
Статья создана совместно с Apotheka.
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