Завтра рейс, сегодня температура - что делать? Пять проблемных ситуаций и как их решить

После любой операции рекомендуется выяснить, как скоро вы сможете снова планировать поездки и летать, и требуется ли какая-либо специальная подготовка. Если у вас сердечная недостаточность или другие серьезные заболевания, перед полетом также необходимо проконсультироваться с врачом.

Во время путешествия каждому важно знать состояние своего здоровья и соответствующим образом подготовиться.

Если у вас проблемы с венами, перед полетом следует надеть компрессионные чулки , так как перепады давления и длительное сидение могут вызвать отек и опасный для жизни тромбоз глубоких вен.

Завтра рейс, сегодня высокая температура

Если температура вашего тела превысила 37 градусов, это может указывать не только на воспаление, но и на инфекцию в организме. "Если температура значительно повышена, вы чувствуете сильную усталость, слабость и повышенную чувствительность к внешним условиям, это также может указывать на наличие вируса в организме, а находясь в самолете, полном людей, существует высокий риск заразить и окружающих", - предупреждает фармацевт, призывая действовать ответственно.

В случае повышенной температуры следует серьезно подумать, не будет ли безопаснее отменить полет.

Фармацевт напоминает, что даже если сейчас все выглядит хорошо, спокойствие в различных возможных ситуациях вам обеспечит заранее подготовленная дорожная аптечка.

Три важных совета на время полета

Двигайтесь! Во время полета встаньте со своего места и немного пройдитесь. Вы также можете выполнить небольшое упражнение, сидя в кресле, - растянуть, напрячь и расслабить мышцы.

Пейте! Алкоголь и кофе способствуют обезвоживанию, а во время полета организму важно потреблять достаточное количество жидкости, поэтому, находясь на борту, определенно рекомендуется употреблять воду.

Улучшайте кровообращение! Если перелет продлится более четырех часов, специалисты рекомендуют перед полетом приобрести и надеть компрессионные чулки. Они улучшают циркуляцию крови в венах ног, предотвращают отеки, усталость и чувство тяжести в ногах, а также снижают риск образования тромбов.