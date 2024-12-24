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Ищи себя на фото! Вспоминаем самые интересные мероприятия года в красочных галереях

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Музыкальные фестивали, спортивные соревнования, концерты, парады и просто необычные вечеринки: в уходящем году произошло много интересного. TVNET+ выбрал самые лучшие фотогалереи с крупных мероприятий, которые проходили в Латвии в этом году. Где-то на фото вы можете отыскать и себя!

84-й карнавал LMA, велопробег "Критическая масса", парад народных костюмов, шествие Baltic Pride, концерт "Би-2", трансляция матча сборной Латвии по баскетболу на Эспланаде, Laima Rendezvous Jūrmala, Summer Sound, фестиваль уличной еды в Риге, концерты The Prodigy, Валерия Меладзе, группы "Сплин", Моргенштерна, Рижский международный кинофестиваль, Рижская неделя моды и зажжение главных елок в Риге. Ищите себя на фото!

Видео: Аншлаговые концерты Меладзе в "Дзинтари"

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