Режим Башара Асада пал в Сирии в минувшие выходные. Диктатор Асад находится у власти в Сирии с 2000 года, и столько времени ему удавалось оставаться у власти во многом благодаря внешней поддержке, в том числе со стороны Москвы. Российский диктатор Владимир Путин на словах обещал поддерживать Асада "всегда", но на деле эта поддержка больше походила на пустые обещания, которым пришел конец.