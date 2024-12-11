Фото В Риге открылся новый крупнообъемный таромат: принимает до 200 бутылок в минуту

При сдаче тары впервые пользователям необходимо будет зарегистрироваться на сайте dPays.eu, создать профиль и привязать банковский счет.

После сдачи упаковки потребуется отсканировать QR-код на сайте. В зависимости от банка пользователя депозитная плата будет зачислена на указанный счет в течение от одной минуты до нескольких часов, добавляет компания.

Рядом с крупнообъемным тароматом в пункте установлен стандартный таромат, который будет использоваться в качестве резервного устройства, отмечают представители DIO.

Уже сообщалось, что Swedbank в сотрудничестве с DIO и компанией TRY Dig Latvia летом этого года создал новый сервис возврата депозитной платы - dPays. Благодаря этому клиенты могут получить возврат депозитной платы на банковский счет.

В Латвии депозитная система тары от напитков заработала 1 февраля 2022 года.

В 2023 году DIO работала с оборотом 24,862 миллиона евро и прибылью 1,683 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 124 500 евро. Владельцами предприятия являются SIA Alus un dzērienu iepakojuma savienība (18,07%), SIA Coca-Cola HBC Latvia (18,07%), SIA Cido grupa (12,05%), AS Cēsu alus (12,05%), AS Iterum (12,05%), AS Aldaris (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) и Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).

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