Фото В Риге открылся новый крупнообъемный таромат: принимает до 200 бутылок в минуту

Уже сообщалось, что Swedbank в сотрудничестве с DIO и компанией TRY Dig Latvia летом этого года создал новый сервис возврата депозитной платы - dPays. Благодаря этому клиенты могут получить возврат депозитной платы на банковский счет.

Компания зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 124 500 евро. Владельцами предприятия являются SIA Alus un dzērienu iepakojuma savienība (18,07%), SIA Coca-Cola HBC Latvia (18,07%), SIA Cido grupa (12,05%), AS Cēsu alus (12,05%), AS Iterum (12,05%), AS Aldaris (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) и Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).