На улице Хипократа в Риге открыт новый крупнообъемный таромат, который сможет принимать большие объемы пустых упаковок.
Фото ⟩ В Риге открылся новый крупнообъемный таромат: принимает до 200 бутылок в минуту
В этой модели таромата можно будет сдавать большие объемы PET-бутылок, алюминиевых банок и стеклянной упаковки. Плата будет перечисляться на банковский счет в любой из стран Балтии через решение dPays.
Новый крупнообъемный таромат способен обрабатывать упаковки в три-четыре раза быстрее, чем стандартные модели.
Ожидается, что устройство сможет перерабатывать до 200 единиц упаковки в минуту в зависимости от типа и объема, уточняет компания.
Если таромат не примет какую-либо упаковку, она будет перемещена в отделение, расположенное с левой стороны. Пользователи смогут проверить упаковку и повторно попытаться ее сдать.
Галерея: Новый таромат
Компания SIA Depozīta iepakojuma Operators (DIO) инвестировала 500 тысяч евро в создание нового пункта приема.
В пункте будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Персонал будет обслуживать таромат, поддерживать чистоту и при необходимости оказывать помощь клиентам.
В пункте также установлена мойка, где можно помыть сдаваемую тару или вымыть руки после ее сдачи.
Представители DIO уточняют, что депозитная плата за сданную тару будет перечисляться только на банковский счет.
При сдаче тары впервые пользователям необходимо будет зарегистрироваться на сайте dPays.eu, создать профиль и привязать банковский счет.
После сдачи упаковки потребуется отсканировать QR-код на сайте. В зависимости от банка пользователя депозитная плата будет зачислена на указанный счет в течение от одной минуты до нескольких часов, добавляет компания.
Рядом с крупнообъемным тароматом в пункте установлен стандартный таромат, который будет использоваться в качестве резервного устройства, отмечают представители DIO.
Уже сообщалось, что Swedbank в сотрудничестве с DIO и компанией TRY Dig Latvia летом этого года создал новый сервис возврата депозитной платы - dPays. Благодаря этому клиенты могут получить возврат депозитной платы на банковский счет.
В Латвии депозитная система тары от напитков заработала 1 февраля 2022 года.
В 2023 году DIO работала с оборотом 24,862 миллиона евро и прибылью 1,683 миллиона евро.
Компания зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 124 500 евро. Владельцами предприятия являются SIA Alus un dzērienu iepakojuma savienība (18,07%), SIA Coca-Cola HBC Latvia (18,07%), SIA Cido grupa (12,05%), AS Cēsu alus (12,05%), AS Iterum (12,05%), AS Aldaris (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) и Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).
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