Эстония запустит свой первый коммерческий спутник

Спутник станет частью миссии OPS-SAT ORIOLE. Основная цель миссии - развитие технологий оптической связи, дистанционного зондирования Земли с помощью тепловизионной камеры и создание высокоскоростного канала передачи данных между космосом и Землей.

Этот запуск станет важным шагом для Эстонии в освоении коммерческого космоса. Проект направлен на развитие инноваций и усиление позиций страны в космической отрасли.

Согласно договоренности, венгерская компания C3S отвечает за создание спутниковой платформы, эстонская Spaceit разрабатывает программное обеспечение и будет управлять спутником, а Golbriak Space поставляет оптическое оборудование и тепловизионные камеры.

Проект реализуется в рамках стратегической программы ЕКА ScyLight, которая сосредоточена на развитии оптической и квантовой связи. Запуск намечен на начало 2026 года.

До этого момента Эстония запускала только студенческие спутники. В 2013 году был успешно выведен на орбиту ESTCube-1. За ним последовали Koit и Hamarik. Однако запуск ESTCube-2, состоявшийся в прошлом году, закончился неудачей - спутник не достиг орбиты.

С 2015 года Эстония является членом Европейского космического агентства. В стране работает Космическое агентство, которое входит в состав Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) и представляет интересы государства на международной арене.

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