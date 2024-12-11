В Средиземном море спасли 11-летнюю девочку, три дня дрейфовавшую на камерах от шин

Спасатели из неправительственной организации Compass Collective направлялись на другую операцию, когда услышали крики о помощи. Девочка, чье имя не называется, рассказала, что покинула Сфакс (Тунис) вместе с 44 другими мигрантами. Однако их лодка затонула и, по ее словам, никто из ее спутников не выжил.

Это еще одна трагедия на фоне регулярных попыток тысяч мигрантов пересечь Средиземное море в надежде достичь Европы. Ежегодно на этом опасном пути погибают сотни людей.

По словам Кэти Темпл из Compass Collective, спасение девочки произошло в среду днем. На ней был простой спасательный жилет, а вокруг талии закреплены две камеры от шин.

Девочка рассказала, что их металлическая лодка затонула за считаные секунды. Это случилось из-за сильного шторма с волнами высотой до 3,5 метра. Некоторое время она держалась на воде вместе с двумя другими людьми, но позже потеряла их из виду.

Сейчас девочка находится под опекой итальянских властей. По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала регистрации таких случаев 10 лет назад в Средиземном море погибли или пропали без вести 30 955 человек.

В 2023 году Италия уже приняла более 63 000 мигрантов, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Однако общее число мигрантов сокращается. Это во многом связано с жесткой миграционной политикой, которую проводит правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Такие меры направлены на сокращение потока мигрантов, но трагедии продолжают происходить.

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