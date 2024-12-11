ЕС подтвердил право отказывать в убежище мигрантам, которых используют Россия и Беларусь

"Они [государства-члены] могут, например, ограничить право на убежище в такой ситуации, но по строгим правилам и в рамках правового поля", - сказала вице-президент Еврокомиссии Хенна Виркунен.

"Это означает, что речь должна идти о действительно исключительных, временных, соразмерных и четко определенных случаях", - сказала она.

Брюссель отмечает, что в 2024 году количество нелегальных пересечений на границе ЕС с Беларусью увеличилось на 66 % по сравнению с 2023 годом.

По данным ЕС, 90 % мигрантов, незаконно пересекающих польско-белорусскую границу, имеют российские студенческие или туристические визы.

"То, что мы видим сегодня, это чрезвычайная ситуация", - сказала Вирккунен.

Брюссель также объявил о выделении 170 миллионов евро шести приграничным странам для улучшения пограничного контроля.

Из них Эстония получит 19,4 млн евро, Финляндия - 50 млн евро, Латвия - 17 млн евро, Литва - 15,4 млн евро, Польша - 52 млн евро и Норвегия - 16,4 млн евро на модернизацию электронного оборудования наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и борьбу с вторжениями беспилотников.

"Мы сделали еще один решительный шаг, чтобы поддержать наши приграничные государства борьбе с гибридной угрозой, которую представляет собой неприемлемая инструментализация миграции со стороны России и Беларуси. Страны, граничащие с Россией и Беларусью, в частности, Финляндия, имеющая с Россией границу протяженностью 1340 километров, сталкиваются с тяжелым вызовом, чтобы гарантировать безопасность союза и территориальную целостность его государств", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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