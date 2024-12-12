Что ждет Сирию дальше? Три сценария развития событий

Незадолго до начала наступления 27 ноября в Идлибе вспыхнули протесты против авторитарных методов ХТШ. Протестовали и исламские фундаменталисты, и гражданские активисты.

«ХТШ сосредоточила власть в своих руках в основном путем репрессий. Хотя она одновременно и привлекала к управлению все оппозиционные вооруженные группировки, и обеспечивала услуги населению, но все же правила при помощи жестких репрессий и посадок политических оппонентов», — говорит Йозеф Дахер.

Реагируя на критику, ХТШ провела некоторые реформы: в частности, распустила спецслужбу, которую обвиняли в нарушении прав человека, и создала департамент по работе с жалобами населения. Впрочем, оппоненты ХТШ говорят, что это была лишь имитация реформ с целью заглушить протесты.

ХТШ доказывает, что консолидация власти в Идлибе в конечном счете позволила ей свергнуть Асада. Но теперь, как отмечает Дахер, группировка оказалась в небывалой для себя ситуации.

«Некоторую надежду дает то, что ее власть теперь распространяется вплоть до Дамаска, и у нее просто нет военных и человеческих ресурсов, чтобы управлять всеми этими территориями», — говорит аналитик.

Сценарий 3: гражданская война

Руины в Дейр-эз-Зоре, 2013 Фото: Reuters

В худшем случае Сирия снова утонет в кровавом хаосе, как это случилось в некоторых других странах после «арабской весны».