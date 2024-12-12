Чт, 12.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Видео По Грозному нанесен удар с беспилотника

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Грозный
Грозный Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на четверг, 12 декабря, по столице Чечни Грозному был нанесен удар с беспилотника, сообщают чеченская оппозиционная газета 1АДАТ и другие СМИ.

В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" опубликованы кадры взрыва и его последствий.

По сообщениям, под удар попали казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД РФ. На одной из фотографий видно, что в крыше здания есть дыра, из которой вырывается пламя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник был сбит над казармами. Четверо военнослужащих получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал.

Известно о двух более ранних ударах беспилотников по Грозному. На прошлой неделе дрон тоже поразил здание полка полиции спецназначения. Кадыров тогда сообщал, что в результате были жертвы, но их число не назвал. В то же время в чеченском сегменте социальных сетей появились пожелания выздоровления Замиду Чалаеву, командиру полка.

Ранее, в конце октября, в результате удара беспилотника в Гудермесе была подожжена крыша здания так называемого "Университета спецназа".

Кадыров каждый раз остро реагировал на эти удары. После первого нападения он заявил, что приказал чеченским войскам, воюющим в Украине, не брать в плен украинских солдат, хотя через несколько дней заверил, что отменил это распоряжение.

На прошлой неделе чеченский лидер объявил о планах использовать пленных украинских солдат в качестве живого щита, разместив их на крышах стратегически важных объектов в Грозном.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх