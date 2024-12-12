В ночь на четверг, 12 декабря, по столице Чечни Грозному был нанесен удар с беспилотника, сообщают чеченская оппозиционная газета 1АДАТ и другие СМИ.
Видео ⟩ По Грозному нанесен удар с беспилотника
В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" опубликованы кадры взрыва и его последствий.
По сообщениям, под удар попали казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД РФ. На одной из фотографий видно, что в крыше здания есть дыра, из которой вырывается пламя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник был сбит над казармами. Четверо военнослужащих получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал.
Известно о двух более ранних ударах беспилотников по Грозному. На прошлой неделе дрон тоже поразил здание полка полиции спецназначения. Кадыров тогда сообщал, что в результате были жертвы, но их число не назвал. В то же время в чеченском сегменте социальных сетей появились пожелания выздоровления Замиду Чалаеву, командиру полка.
Ранее, в конце октября, в результате удара беспилотника в Гудермесе была подожжена крыша здания так называемого "Университета спецназа".
Кадыров каждый раз остро реагировал на эти удары. После первого нападения он заявил, что приказал чеченским войскам, воюющим в Украине, не брать в плен украинских солдат, хотя через несколько дней заверил, что отменил это распоряжение.
На прошлой неделе чеченский лидер объявил о планах использовать пленных украинских солдат в качестве живого щита, разместив их на крышах стратегически важных объектов в Грозном.
🔥 The Russians also report UAV attack on the building of the second regiment of the Chechen Interior Ministry in Grozny. pic.twitter.com/EihcMBR4xv— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 11, 2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!