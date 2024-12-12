Видео По Грозному нанесен удар с беспилотника

В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" опубликованы кадры взрыва и его последствий.

По сообщениям, под удар попали казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД РФ. На одной из фотографий видно, что в крыше здания есть дыра, из которой вырывается пламя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник был сбит над казармами. Четверо военнослужащих получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал.

Известно о двух более ранних ударах беспилотников по Грозному. На прошлой неделе дрон тоже поразил здание полка полиции спецназначения. Кадыров тогда сообщал, что в результате были жертвы, но их число не назвал. В то же время в чеченском сегменте социальных сетей появились пожелания выздоровления Замиду Чалаеву, командиру полка.

Ранее, в конце октября, в результате удара беспилотника в Гудермесе была подожжена крыша здания так называемого "Университета спецназа".

Кадыров каждый раз остро реагировал на эти удары. После первого нападения он заявил, что приказал чеченским войскам, воюющим в Украине, не брать в плен украинских солдат, хотя через несколько дней заверил, что отменил это распоряжение.

На прошлой неделе чеченский лидер объявил о планах использовать пленных украинских солдат в качестве живого щита, разместив их на крышах стратегически важных объектов в Грозном.

🔥 The Russians also report UAV attack on the building of the second regiment of the Chechen Interior Ministry in Grozny. pic.twitter.com/EihcMBR4xv — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 11, 2024

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