Пт, 13.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Как Асад стал неудобным союзником для российской пропаганды

CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

​Сирийский конфликт, к которому Россия подключилась далеко не сразу, стал для нее рычагом для укрепления собственного влияния на Ближнем Востоке. Российская пропаганда умело превратила военную кампанию в символ "миротворческих" усилий Москвы, противопоставляя их "захватническим" амбициям Запада.

Теперь же, когда Асад бежал, российское ТВ винит в произошедшем сирийскую армию, говоря, что Россия за них воевать не собиралась.

Русская служба Би-би-си проанализировала, как менялось освещение сирийского конфликта на российском ТВ.

«Генералы Асада сдали собственную страну»

Российское ТВ вслед за российскими властями поддерживало бывшего президента Сирии Башара Асада более десятилетия. Но после падения его режима и бегства Асада в Россию в декабре 2024 года основным нарративом стал тезис о том, что ответственность за произошедшее лежит на сирийской армии, воевать вместо которой российские военные не собирались. О потерях российских войск в Сирии, которые, по данным Би-би-си, составляют более 500 человек, пропаганда молчит.

Так, в вечерних новостях 9 декабря на Первом канале сообщили, что «стремительная смена власти действительно стала неожиданностью. Но здесь необходимо понимать: удивил полный паралич воли сирийского руководства и армии, а не сам факт похода вооруженной оппозиции на Дамаск. О чем-то подобном, между прочим, сирийское руководство предупреждали».

Провластно настроенный востоковед Андрей Онтиков в эфире РЕН ТВ назвал действия сирийской армии «по сути, плохо организованным бегством», утверждая, что «силы Асада сдали собственную страну, генералы Асада сдали собственную страну».

«Что же касается участия российских военных в противостоянии в Сирии, то они поддерживали Дамаск в его усилиях, но не выполняли за правительственную армию ее работу. Россия никогда не собиралась вести за режим Асада полномасштабные боевые действия», — сказал ведущий новостного выпуска НТВ.

Прямых обвинений в адрес Асада, однако, не прозвучало, равно как и обвинений в «предательстве своего народа», с которыми в феврале 2014 года выступил ведущий Дмитрий Киселев в адрес беглого президента Украины Виктора Януковича.

«Как бы ни называли бывшего сирийского президента, стоит отметить, что он сделал все, чтобы избежать масштабного кровопролития, и дал указание о передаче власти мирным путем», — сказал корреспондент НТВ.

Депутат Константин Затулин на России 1 заметил, что Путин «из гуманных соображений» предоставил политическое убежище Асаду, как и до этого Януковичу, поскольку их жизни угрожала «безусловная опасность».

При этом противостоящие Асаду силы после начала их внезапного наступления в Сирии российские каналы практически единодушно называли либо «террористами», либо «боевиками запрещенной экстремистской группировки Джебхат Ан-Нусра». Но после захвата ими власти в стране большинство СМИ стали называть их «вооруженной оппозицией», а 9 декабря ведущая России 1 Ольга Скабеева назвала главу исламистов Абу Мухаммада аль-Джулани «умеренным, прагматичным джихадистом».

Во время недолгого противостояния сил Асада и группировок повстанцев российское ТВ регулярно рассказывало, как российские самолеты помогали сирийской армии бомбить «боевиков». Предполагаемую гибель мирных жителей после этих ударов СМИ ставили под вопрос, обвиняя в фейках добровольческую организацию «Белые каски», которая спасала мирных жителей в зонах конфликта и финансировалась западными грантами. «Десятилетие назад она уже получила недобрую славу из-за своих постановочных фейковых видео из зоны боев, целью которых была дискредитация сирийской правительственной армии», — утверждало НТВ 2-го декабря.

Не обошлось и без упоминаний Украины. «В арсенале боевиков — дроны и оружие, которые, вероятно, доставлены с Украины», — заявляли на Первом канале, а на НТВ цитировали постпреда России при ООН Василия Небензю, утверждавшего, что в провинции Идлиб находятся «украинские военные инструкторы из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" для боевых действий».

Эту тему телеканалам помогало раскручивать агентство «РИА Новости», которое опубликовало интервью с якобы одним из бывших боевиков о том, что украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе «террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии». 11 декабря об этом заговорил американский журналист Дэвид Игнатиус, который часто выступает с критикой властей США. Но при этом видеоподтверждений этой информации к настоящему моменту нет.

Пока остается неясным будущее российских сил Сирии, которые пропаганда усердно рекламировала последнее десятилетие. Но на телевидении звучат намеки на то, что Россия хотела бы остаться там.

Так, в ток-шоу «60 минут» России 1 10 декабря бывший командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов говорил, что у «переходного правительства новой Сирии» нет ни флота, ни авиации, ни противовоздушной обороны. «Так вот наши базы, хотя бы на первом этапе, эту роль могли бы выполнять. И эти ребята должны это четко понимать. Нет своего -— так придите, мы вам поможем. Как вашим предшественникам помогали», — сказал он.

Сирия после начала «арабской весны»

Гражданская война в Сирии, которая началась еще в 2011 году, сначала воспринималась российским телевидением как продолжение «арабской весны». Тогда телеканалы явных симпатий Асаду не высказывали.

Нарратив об американском влиянии на события сквозил в выступлениях одного из ключевых пропагандистов Первого канала тех лет Михаила Леонтьева, но не был лейтмотивом.

В 2011-м большинство сюжетов про Сирию, выходивших на федеральном ТВ, согласно данным сервиса мониторинга СМИ «Медиалогия», напрямую не поддерживали сирийского лидера. Напротив, в них признавалось, что войска Асада силой подавляют «антиправительственные демонстрации» и что «манифестанты» при этом гибнут. На НТВ говорили, что «мировое сообщество неоднократно призывало Асада начать демократические реформы. Но на уступки он идет крайне неохотно».

Со временем противостоящие Асаду силы все чаще стали называть «повстанцами« и «экстремистами». Но цензура на российском ТВ тогда еще не была столь сильной, поэтому многие новостные сообщения отражали позиции обеих сторон. РЕН ТВ в сентябре 2011 года показывало сюжет о протестах в Сирии против России из-за ее поддержки Асада.

В августе 2011 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев в интервью российскому телеканалу RT, грузинскому телеканалу «Первый информационный кавказский» и закрытой после начала полномасштабного вторжения России в Украину радиостанции «Эхо Москвы», казалось, предостерегал Асада.

«К сожалению, там гибнут люди. Это вызывает наше огромное беспокойство. Поэтому и в личном общении с ним, и в тех письмах, которые я ему направлял, я провожу одну идею: нужно срочно проводить реформы, мириться с оппозицией, восстанавливать гражданский мир и создавать современное государство. Если он не сможет это сделать, его ждет печальная участь», — цитировал телеканал НТВ Медведева, который подчеркивал, что неоднократно заявлял Асаду о недопустимости кровопролития.

Также много говорилось о дипломатических усилиях России на международной арене, в частности, в Совете Безопасности ООН, чтобы избежать «ливийского сценария», но явной поддержки Асаду тогда с экранов не звучало.

После убийства Каддафи

Российские СМИ изображали патриарха Кирилла миротворцем во время его визита в Сирию в 2011 году
Российские СМИ изображали патриарха Кирилла миротворцем во время его визита в Сирию в 2011 году Фото: Patriarch of Moscow and all Russia press service

Вектор стал ощутимо меняться после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи 20 октября 2011 года в ходе гражданской войны, которая началась в результате восстания против его режима. Через неделю после его гибели на Первом канале появилось первое с начала гражданской войны в Сирии интервью с Асадом.

«Роль России чрезвычайно важна, начиная с первых дней кризиса, мы находились в постоянном контакте с российским правительством, мы подробно рассказывали нашим российским друзьям те события, исходя из важного места Сирии и ее влияния на ситуацию на Ближнем Востоке и конкретно в нашем регионе», — заявил тогда он.

В ноябре Россия 1 рассказывала, что «ситуация в Сирии все больше напоминает гражданскую войну и ежедневно в уличных боях гибнут десятки людей. Бойцы оппозиции оказывают вооруженное сопротивление. Горят боевые машины пехоты. Появились пока не подтвержденные сообщения о том, что военнослужащие переходят на сторону оппозиции».

В эфире стали появляться хвалебные нотки относительно роли России в конфликте. Так, в сюжете о визите патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию от 14 ноября на России 1 презентовали его как «миротворца«, приехавшего «с призывом сохранить мир и стабильность в стране».

«"Спасибо России" — слова, которые сегодня можно увидеть на городских растяжках в Дамаске и услышать от простых сирийцев как выражение признательности за международную позицию России не допустить кровопролития и сохранить в стране мир», — говорилось в конце сюжета.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с другими кораблями заходил в Тартус с коротким визитом, тоже использовался пропагандой для демонстрации российской мощи. Описывая тот визит в январе 2012-го на России 1 заявляли, что «Сирия — это ключевой союзник России на Ближнем Востоке».

В 2012-м стало появляться больше материалов про радикализацию оппозиции — в частности, что члены «Сирийской свободной армии» якобы нападают на правительственные войска. На России 1 говорилось, что «ее главарь Рияд аль-Асад предупредил, что его боевики готовят серию нападений на полицейские патрули и участки. Эту организацию западные правозащитники чаще и называют той самой народной оппозицией режиму президента Асада». А в эфире НТВ звучало, что «в орудующих в стране вооруженных отрядах немало отъявленных бандитов и головорезов».

В январе 2012-го канал РЕН ТВ сообщал про «очередную битву за Сирию» в Совбезе ООН. «США при поддержке своих союзников будут проталкивать очень жесткую резолюцию по Сирии. Если говорить совсем просто, они предлагают Башару Асаду связать себя самого по рукам и ногам, засунуть пучок петрушки в рот и в таком виде выйти к вооруженным повстанцам ради мира в стране. Фактически речь идет о ливийском сценарии, как бы американцы этого не отрицали».

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил: «Асад нам не друг, но требовать его отставки мы не будем. Спасибо, нас уже обманули с Каддафи, и вообще смена режимов — не наша профессия».

Главные кремлевские пропагандисты той поры видели в происходящем в Сирии руку США и монархий Ближнего Востока, но со временем антизападный вектор стал доминировать — особенно на фоне того, как отношения России с некоторыми из этих монархий стали улучшаться.

В августе-сентябре 2013 года был резкий всплеск сообщений про Сирию в связи с расследованием предполагаемого использования сирийской армией отравляющих веществ против мирного населения, в результате которого погибли сотни человек.

Каналы тогда цитировали Лаврова в интервью газете Washington Post, что, согласно российскому расследованию, ядовитый газ зарин был закачан в самодельные снаряды, а также пытались отвести обвинения от Асада. С тех пор Россия всегда защищала Сирию при подобных обвинениях.

Первый канал тогда же заявлял, что «диалог и с властями и с умеренной оппозицией, то есть с теми, кто не травит людей газом, не режет головы и не провоцирует иностранное вторжение — вот что отличает российских подход к проблеме. И чего не могут принять в Вашингтоне. Там по-прежнему заявляют: с Асадом говорить не о чем, а доказательств применения химоружия боевиками у нас нет».

Вторил ему и РЕН ТВ, говоря, что «оппозиция, естественно, кричит, что во всем виновато действующее правительство. Вот только зачем ему убивать собственных граждан, особенно в присутствии международной комиссии, абсолютно непонятно».

Миссия ООН тогда обнаружила «убедительные доказательства», что зарин использовался при атаке на Гуту ракетами класса «земля-земля», не обвинив в причастности напрямую ни одну из сторон. Эксперты международной Организации по запрещению химического оружия впоследствии признали, что сирийские власти, предположительно или точно, использовали химическое оружие в 17-ти из 77 случаев.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

«Прицельные» бомбардировки на фоне пост-крымской изоляции

Аннексия Россией украинского Крыма и разлад с Западом привели к увеличивающейся международной изоляции Москвы, и на этом фоне она стала активнее вовлекаться в сирийский конфликт, в 2015 году начав участвовать в бомбардировках против так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России и многих других странах).

Российская пропаганда поддержала Асада после выборов в июне 2014 года — первых после начала гражданской войны. Он, по официальным данным, набрал 89% голосов. Россия 1 тогда сообщала, что «меньше половины населения страны, несколько миллионов избирателей просто не смогли пойти на участки. И не потому что власти им запретили, а потому что в стране уже три года кровопролитная война, гражданской которую назвать сложно. Против Асада и сирийцев воюют тысячи иностранцев-наемников».

Предсказуемой критикой каналы встретили в сентябре 2014-го начало бомбардировок авиацией США и союзников боевиков ИГИЛ, поскольку американцы «не посчитали нужным получить одобрение ООН и согласия сирийских властей» (цитата ТВЦ). На РЕН ТВ тогда говорил: «Америке пророчат повторение событий во Вьетнаме. И говорят, что у США нет ни малейшей возможности победить «Исламское государство«. Но Вашингтон действует по собственной схеме».

Первый канал в сентябре 2014-го говорил с явной иронией: «Не получилось год назад, зато теперь лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама все-таки нашел повод бомбить Сирию… Пентагон рапортует об успехах операции: уничтожены десятки боевиков, склады с оружием и даже командные центры террористов в окрестностях Алеппо. Из доказательств, например, — руины городка Кфардариан. Для тех, у кого еще вчера здесь были дома, не слишком убедительно».

После начала российских бомбардировок в сентябре 2015 года на РЕН ТВ заявляли, что «в Европе уже понимают, что коалиция, возглавляемая США, за последний год не достигла вообще никаких результатов, а лишь только глубже загнала регион в хаос. А вот уже Ангела Меркель на минувшей неделе вновь осторожно отправила американцам скрытый пассаж: справиться с проблемой ИГИЛ без России не получится, надо искать сотрудничества с Путиным. Ведь сегодня сирийская армия — единственная эффективная сила в борьбе с ИГИЛ на земле, а при поддержке России с воздуха войска Асада ведут успешные наступательные действия, и американцам это стоит признать».

Тогда же России пришлось отбиваться от обвинений в гибели гражданских лиц при своих обстрелах, и Россия 1, в частности, говорила, что «российские военные скрупулезно отслеживают цели и точность их поражения на территориях, подконтрольных варварскому халифату».

По данным НКО «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», с 2015-го по конец ноября 2024-го в российских обстрелах погибло 8763 мирных жителя, 6 тысяч игиловцев и столько же — представителей других группировок. На российском ТВ базирующуюся в Лондоне организацию очерняли, но скепсис по отношению к ней звучал и в некоторых европейских СМИ из-за того, что она придерживается линии на поддержку сирийской оппозиции.

Тогда же стали появляться сообщения о российских военных объектах в Сирии. В октябре 2015-го каналы сообщали о визитах иностранных журналистов на авиабазу Хмеймим, которая появилась в Сирии в этом же году, а в ноябре — о митинге в поддержку российских войск в Тартусе.

«Сегодня все окраины Тартуса опустели. Все население города пришло сюда в центр для того, чтобы принять участие в этом митинге в поддержку действий российской авиации в Сирии. Очень необычный митинг, никаких официальных речей. Люди подходили к журналистам, обнимали их, и на ломаном русском постоянно звучало «Спасибо, Русия!». Здесь огромное количество тех, кто учился когда-то в Советском Союзе, у кого русские жены. Но поприветствовать помощь из России пришли не только они, весь город», — говорилось в сюжете НТВ.

В октябре 2015-го российские СМИ активно освещали первый с начала гражданской войны визит Асада за границу, в частности, в Москву, для встречи с Путиным, на которой президент России так говорил о Сирии: «Дружественная для нас страна. Россия готова внести свой вклад не только в борьбу с террористами, но и в политическое урегулирование, разумеется, в тесном контакте с другими государствами, которые заинтересованы в мирном разрешении конфликта».

В ноябре же 2015-го произошло обострение отношений с Турцией после сбития бомбардировщика Су-24 возле турецко-сирийской границы. Михаил Леонтьев на Первом канале тогда говорил, что «вот когда Сирию заказали, мы знаем, кто заказал убийство Сирии, мы знаем, кто финансировал, а вот исполнительным организатором убийства была назначена Турция. Так называемые лагеря беженцев появились в Турции раньше, чем появились беженцы. И оружие, и боевики потянулись в Сирию через Турцию до того, как началась гражданская война, и именно поэтому она и началась».

Но это обострение продолжалось недолго, и в 2019 году во время очередной операции Турции против курдов на сирийской земле Россия 1 объясняла, что «для того, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность, Турции нужно было войти на время в Сирию, чтобы гарантировать в будущем спокойствие на своих границах».

И после падения Асада пока нет всплеска антитурецкой риторики, хотя некоторые эксперты на ТВ и признают, что она главный «политический выгодоприобретатель« (цитата из передачи НТВ), зато много негатива в адрес Израиля из-за наземной операции, которую ведущий России 1 Евгений Попов назвал «вооруженной оккупацией».

С конца 2015 года пропаганда взяла на вооружение заявление Путина на ежегодной пресс-конференции: «И когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический процесс, и сама сирийская армия считает, сирийское руководство считает, что все, надо прекратить надо стрелять и нужно начать договариваться, ну и с этого момента и мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы, зачем нам это нужно?»

В декабре 2024-го эта фраза использовалась пропагандой, чтобы подчеркнуть, что Россия всегда была нацелена на внутреннее примирение в Сирии.

От взятия Пальмиры до победы над ИГИЛ

Еще одной вехой в истории отношений России и Сирии стало взятие Пальмиры в мае 2016 года, которое было отмечено концертом симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Концерт тогда был показан в записи на канале Россия 1 и предварялся речью Путина, который поблагодарил музыкантов за эту «удивительную гуманитарную акцию». При этом Пальмира через несколько месяцев была захвачена вновь, и ее пришлось отбивать уже в следующем году.

Взятие Пальмиры было использовано пропагандой и вне телевизора. Так, в том же году был выпущен календарь «Из Сирии с любовью» с сирийскими девушками, деньги на издание которого, по сообщениям СМИ, были выделены из президентского гранта. Девушкам там приписывались фразы, восхваляющие присутствие российских войск в Сирии: «Судьба моей Пальмиры — в твоих руках» и «Я спокойна, когда моя земля под твоим контролем».

Однако в декабре 2016 года, когда боевики вновь захватили Пальмиру, внимание каналов переключилось на переход Алеппо под контроль сирийской армии. Путин называл взятие города «крупнейшей в современном мире гуманитарной акцией, которая была бы невозможна без участия президента Турции и президента Ирана».

Первый канал тогда говорил, что «террористы, стремительно теряя свои позиции в Алеппо, решили нанести удар по другому стратегически важному городу — боевики вновь атаковали Пальмиру, только этой весной освобожденную сирийской армией при поддержке российской авиации. Это уже вторая попытка штурма Пальмиры... Не считаясь с потерями, они [«боевики»] стремятся закрепиться в центре города, видимо, зная, что российские самолеты не будут наносить удары по жилым кварталам».

В декабре 2017-го российское госТВ с помпой сообщало об «окончательном разгроме« ИГИЛ на территории Сирии, ставя под вопрос критику США этого процесса и возможную их поддержку группировки. «США отказываются верить в полный разгром ИГИЛ в Сирии… В ответ российское оборонное ведомство отметило: если ИГИЛ где-то и не побежден — так это в Ираке, в зоне прямой ответственности США», — звучало в эфире РЕН ТВ.

В действительности же ИГИЛ контролировала территории в Сирии вплоть до марта 2019 года, когда Демократические силы Сирии (ДСС), при поддержке коалиции во главе с США, захватили последний оплот ИГИЛ в Багузе на востоке Сирии. Но это прошло почти незамеченным на российском ТВ, которое вместо этого рассказывало о гибели мирных жителей при бомбардировках и возможном использовании белого фосфора.

В декабре 2017-го также широко освещался первый и единственный визит Путина в Хмеймим и вывод большей части российских войск из Сирии. Приветствовалось сохранение части контингента, которое, как утверждалось на ТВ, «позволит обеспечить безопасность и стратегическое сдерживание в Средиземном море и усилит позиции России во всем ближневосточном регионе».

Телеканалы тогда показали, как Путин чествовал в Кремле более шестисот солдат и офицеров, которые принимали участие в сирийской операции. А всего за два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч офицеров и солдат, по словам Путина. От лица военных его поблагодарил ныне опальный генерал Сергей Суровикин: «Решая боевые задачи в Сирии, мы ни на минуту не забывали, что защищаем Россию, и обязаны успешно их выполнить».

Сенатор Алексей Пушков в эфире НТВ говорил , что российская «военная операция в Сирии обеспечила политический прорыв. Причем очень крупный. Россия вернулась на Ближний Восток в качестве ведущей державы. Многие даже считают — ключевой державы… Такого влияния России на Ближнем Востоке не было со времен СССР, а у СССР было очень серьезное влияние».

BBC
Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти