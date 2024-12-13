Как Асад стал неудобным союзником для российской пропаганды

Сирия после начала «арабской весны»
Гражданская война в Сирии, которая началась еще в 2011 году, сначала воспринималась российским телевидением как продолжение «арабской весны». Тогда телеканалы явных симпатий Асаду не высказывали.
Нарратив об американском влиянии на события сквозил в выступлениях одного из ключевых пропагандистов Первого канала тех лет Михаила Леонтьева, но не был лейтмотивом.
В 2011-м большинство сюжетов про Сирию, выходивших на федеральном ТВ, согласно данным сервиса мониторинга СМИ «Медиалогия», напрямую не поддерживали сирийского лидера. Напротив, в них признавалось, что войска Асада силой подавляют «антиправительственные демонстрации» и что «манифестанты» при этом гибнут. На НТВ говорили, что «мировое сообщество неоднократно призывало Асада начать демократические реформы. Но на уступки он идет крайне неохотно».
Со временем противостоящие Асаду силы все чаще стали называть «повстанцами« и «экстремистами». Но цензура на российском ТВ тогда еще не была столь сильной, поэтому многие новостные сообщения отражали позиции обеих сторон. РЕН ТВ в сентябре 2011 года показывало сюжет о протестах в Сирии против России из-за ее поддержки Асада.
В августе 2011 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев в интервью российскому телеканалу RT, грузинскому телеканалу «Первый информационный кавказский» и закрытой после начала полномасштабного вторжения России в Украину радиостанции «Эхо Москвы», казалось, предостерегал Асада.
«К сожалению, там гибнут люди. Это вызывает наше огромное беспокойство. Поэтому и в личном общении с ним, и в тех письмах, которые я ему направлял, я провожу одну идею: нужно срочно проводить реформы, мириться с оппозицией, восстанавливать гражданский мир и создавать современное государство. Если он не сможет это сделать, его ждет печальная участь», — цитировал телеканал НТВ Медведева, который подчеркивал, что неоднократно заявлял Асаду о недопустимости кровопролития.