Как Асад стал неудобным союзником для российской пропаганды

Тогда же стали появляться сообщения о российских военных объектах в Сирии. В октябре 2015-го каналы сообщали о визитах иностранных журналистов на авиабазу Хмеймим, которая появилась в Сирии в этом же году, а в ноябре — о митинге в поддержку российских войск в Тартусе.

«Сегодня все окраины Тартуса опустели. Все население города пришло сюда в центр для того, чтобы принять участие в этом митинге в поддержку действий российской авиации в Сирии. Очень необычный митинг, никаких официальных речей. Люди подходили к журналистам, обнимали их, и на ломаном русском постоянно звучало «Спасибо, Русия!». Здесь огромное количество тех, кто учился когда-то в Советском Союзе, у кого русские жены. Но поприветствовать помощь из России пришли не только они, весь город», — говорилось в сюжете НТВ.

В октябре 2015-го российские СМИ активно освещали первый с начала гражданской войны визит Асада за границу, в частности, в Москву, для встречи с Путиным, на которой президент России так говорил о Сирии: «Дружественная для нас страна. Россия готова внести свой вклад не только в борьбу с террористами, но и в политическое урегулирование, разумеется, в тесном контакте с другими государствами, которые заинтересованы в мирном разрешении конфликта».