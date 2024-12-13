Видео Много дыма и сильный запах: вчера ночью в Золитуде сгорел ангар

Местная жительница Екатерина заметила пожар еще до того, как огонь полностью охватил здания. Все началось с небольшого пламени, но потом оно быстро разгорелось и огонь успел распространиться.

"Огонь перекинулся на крышу, она загорелась, а потом и весь ангар загорелся", - рассказала Екатерина.

Женщина живет на седьмом этаже, поэтому ей было легко оценить количество дыма. Он двигался, как большое облако, прямо к ее дому.

"Пламя становилось все сильнее, и даже был риск, что оно затронет деревья, которые растут рядом", - комментирует Екатерина.

"Там был ужасный дым, просто ужасный. Мы закрыли все окна, потому что, когда ветер дул в нашу сторону, дым был черным. Пахло так, будто горела резина или пластик. Весь район был задымлен", - поделилась местная жительница.

Примерно за час пожарным удалось локализовать пламя так, чтобы оно не угрожало соседней инфраструктуре.

"На месте происшествия горели строительные конструкции, деревянная мебель на площади 250 квадратных метров, а также рядом с ангаром горели деревянные конструкции на площади 10 квадратных метров. Пожар был потушен в 4:02 утра. На месте происшествия никаких сложностей не возникло, поскольку водозаборники располагались рядом с ангаром. Дальнейшее распространение огня удалось остановить очень быстро", - рассказал заместитель командира взвода 5-й части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Кристап Скалдис.

В момент пожара в ангаре никого не было, был причинен только материальный ущерб.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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