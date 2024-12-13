В последние годы диагностику и лечение онкологических заболеваний часто называют одним из приоритетов здравоохранения, и улучшения в этой области есть, но пока они недостаточны для борьбы с высокой смертностью, сообщает Lsm.lv.
Какие улучшение есть в сфере лечения онкологии в Латвии?
Министерство здравоохранения представило новый план улучшения медицинского обслуживания в области онкологии на 2025-2027 годы, который направлен на снижение заболеваемости раком, расширение охвата и повышение качества онкологического скрининга и улучшение качества жизни пациентов.
План содержит три основных направления.
Первое - добиваться активного участия в профилактике онкозаболеваний самих людей и семейных врачей, которые должны активнее направлять пациентов на обследования.
Второе - эффективное и качественное лечение, включая возмещение расходов на инновационные препараты. Именно на эти цели будет направлена основная часть дополнительно выделенных на следующий год 21,6 млн евро. В настоящее время деньги на лекарства пациенты часто вынуждены собирать через благотворительный фонд Ziedot.lv.
"Пациенты сегодня очень образованы. Они читают те же рекомендации, что и мы. И мы уже не можем их обмануть. Они часто приходят и говорят врачу - согласно рекомендациям я имею право на то-то и то-то. И приходится отвечать: "Да, мы знаем, но государство не финансирует это лекарство"", - говорит руководитель онкологической клиники больницы Страдиньша Айя Гериня-Берзиня.
Разработанный Минздравом план она считает фрагментарным.
"Все зависит от регистра онкологических заболеваний, от данных, и здесь мы все еще находимся на том же уровне, что и четыре года назад. Прогресс был очень медленным, если не сказать отсутствовал вообще", - отмечает медик.
Врачи по-прежнему вынуждены тратить время на поиск актуальной информации, но найти ее трудно или вообще невозможно. Онкологический регистр очень важен для получения данных.
"Как долго люди живут после лечения? Сколько умирает в первый год, чтобы мы могли понять, где ошиблись? Потому ли, что не ставим своевременно диагноз? Или потому, что у нас нет нужных лекарств? Для нас очень важны эти данные, чтобы понимать, что это за болезнь, как ее лечить дальше", - говорит руководитель клиники.
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