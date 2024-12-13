Какие улучшение есть в сфере лечения онкологии в Латвии?

"Все зависит от регистра онкологических заболеваний, от данных, и здесь мы все еще находимся на том же уровне, что и четыре года назад. Прогресс был очень медленным, если не сказать отсутствовал вообще", - отмечает медик.

"Как долго люди живут после лечения? Сколько умирает в первый год, чтобы мы могли понять, где ошиблись? Потому ли, что не ставим своевременно диагноз? Или потому, что у нас нет нужных лекарств? Для нас очень важны эти данные, чтобы понимать, что это за болезнь, как ее лечить дальше", - говорит руководитель клиники.