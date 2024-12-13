Си Цзиньпин отклонил приглашение приехать на инаугурацию Трампа

Ранее CBS также со ссылкой на источники сообщила, что Трамп направил Си лично приглашение на церемонию вскоре после своей победы на ноябрьских президентских выборах.

Однако ожидается, что посол Китая в США, а также его супруга будут гостями на инаугурации президента США, которая пройдет в Вашингтоне 20 января, сообщает CBS.

По словам источников CBS, к китайскому дипломату могут присоединиться еще несколько чиновников из Пекина.

Ни посольство Китая в США, ни представители команды Трампа официально не прокомментировали ситуацию вокруг приглашения Си Цзиньпина на инаугурацию Трампа.

Будущая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, заявила в четверг, 12 декабря, что не знает был ли Си приглашен на инаугурацию.

Правда, она подтвердила, что другие мировые лидеры были приглашены.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, 12 декбря, что российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на инаугурацию Трампа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!