Сб, 14.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Что чаще всего искали латвийцы в Google в этом году?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Поисковик Google. Иллюстративное фото
Поисковик Google. Иллюстративное фото Фото: Alex Photo Stock/Shutterstock

Согласно опубликованному отчету Google Year in Search, самым популярным поисковым запросом 2024 года в Латвии стало слово Vivi. Этот обзор отражает самые актуальные темы и интересы пользователей за прошедший год.

На втором месте оказался чемпионат Европы по футболу, а на третьем - латвийский певец Dons.

Четвертую строчку занял фильм "Субстанция", а пятое место - слово "дифтерия". Шестую позицию занял новоизбранный президент США Дональд Трамп, а седьмую - инструмент искусственного интеллекта Character AI.

Восьмое место среди самых популярных запросов заняли Олимпийские игры, девятое - выборы в США, а замыкает десятку вице-президент США Камала Харрис.

Среди самых популярных событий в Google пользователи чаще всего интересовались чемпионатом Европы по футболу, выборами в США и Олимпийскими играми.

В топе запросов о людях оказались певец Dons, Дональд Трамп и Камала Харрис.

Среди персон, о которых искали информацию после их ухода из жизни, на первых местах: музыкант Лиам Пейн, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, а также латвийский музыкант Юрис Кулаковс.

В категории фильмов и сериалов пользователи чаще всего искали:

  • фильм "Субстанция",
  • сериал "Слово пацана",
  • мультфильм "Поток".

В топе кулинарных запросов оказались:

  • рецепт вафель,
  • рецепт солянки,
  • рецепт павловы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх