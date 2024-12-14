Согласно опубликованному отчету Google Year in Search, самым популярным поисковым запросом 2024 года в Латвии стало слово Vivi. Этот обзор отражает самые актуальные темы и интересы пользователей за прошедший год.
Что чаще всего искали латвийцы в Google в этом году?
На втором месте оказался чемпионат Европы по футболу, а на третьем - латвийский певец Dons.
Четвертую строчку занял фильм "Субстанция", а пятое место - слово "дифтерия". Шестую позицию занял новоизбранный президент США Дональд Трамп, а седьмую - инструмент искусственного интеллекта Character AI.
Восьмое место среди самых популярных запросов заняли Олимпийские игры, девятое - выборы в США, а замыкает десятку вице-президент США Камала Харрис.
Среди самых популярных событий в Google пользователи чаще всего интересовались чемпионатом Европы по футболу, выборами в США и Олимпийскими играми.
В топе запросов о людях оказались певец Dons, Дональд Трамп и Камала Харрис.
Среди персон, о которых искали информацию после их ухода из жизни, на первых местах: музыкант Лиам Пейн, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, а также латвийский музыкант Юрис Кулаковс.
В категории фильмов и сериалов пользователи чаще всего искали:
- фильм "Субстанция",
- сериал "Слово пацана",
- мультфильм "Поток".
В топе кулинарных запросов оказались:
- рецепт вафель,
- рецепт солянки,
- рецепт павловы.
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