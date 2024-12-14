Что чаще всего искали латвийцы в Google в этом году?

На втором месте оказался чемпионат Европы по футболу, а на третьем - латвийский певец Dons.

Четвертую строчку занял фильм "Субстанция", а пятое место - слово "дифтерия". Шестую позицию занял новоизбранный президент США Дональд Трамп, а седьмую - инструмент искусственного интеллекта Character AI.

Восьмое место среди самых популярных запросов заняли Олимпийские игры, девятое - выборы в США, а замыкает десятку вице-президент США Камала Харрис.

Среди самых популярных событий в Google пользователи чаще всего интересовались чемпионатом Европы по футболу, выборами в США и Олимпийскими играми.

В топе запросов о людях оказались певец Dons, Дональд Трамп и Камала Харрис.

Среди персон, о которых искали информацию после их ухода из жизни, на первых местах: музыкант Лиам Пейн, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, а также латвийский музыкант Юрис Кулаковс.

В категории фильмов и сериалов пользователи чаще всего искали:

фильм "Субстанция",

сериал "Слово пацана",

мультфильм "Поток".

В топе кулинарных запросов оказались:

рецепт вафель,

рецепт солянки,

рецепт павловы.

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