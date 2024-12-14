В Сейме обсудят приостановку финансирования партий за неконституционные действия их членов

Сбор подписей начался год назад. Автор инициативы считает, что "некоторые депутаты 14-го Сейма неоднократно публично высказывали мнения, которые унижают основы и фундаментальные ценности латвийского государства". В то же время практика показывает, что латвийские правоохранительные органы не имеют в своем распоряжении достаточно правовых инструментов для "быстрого и эффективного привлечения к ответственности" таких политических партий и их членов.