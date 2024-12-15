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NMPD планирует кардинальные изменения в работе с 2025 года

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Машина NMPD
Машина NMPD Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во вторник, 17 декабря, депутаты Комиссии по государственной администрации и делам самоуправлений Сейма обсудят предстоящие изменения в работе Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Нововведения планируется внедрить в 2025 году. Об этом говорится в повестке заседания комиссии.

Согласно бюджету на следующий год, расходы NMPD будут сокращены на 1,6 миллиона евро. Это, наряду с другими причинами, стало поводом для пересмотра организации работы службы.

С 2025 года запланировано несколько значительных изменений:

  • Уменьшение рабочей нагрузки для некоторых сотрудников.
  • Сокращение состава бригад в отдельных случаях с трех человек до двух.
  • Перевод некоторых бригад с круглосуточного графика на дневной в тех районах, где ночью фиксируется менее одного вызова на бригаду.
  • Новый график для сотрудников центра вызовов

Персонал центра экстренных вызовов по телефону 113 также ждут изменения. Вместо 24-часовых смен сотрудники будут работать по 12-часовому графику. Это соответствует стандартам Европейской ассоциации экстренных номеров и направлено на снижение уровня выгорания и перегрузки персонала. Кроме того, нововведение должно повысить качество обработки вызовов.

Медики и водители оперативных автомобилей больше не будут привязаны к конкретному пункту базирования. Их рабочим местом станут более крупные региональные центры поддержки бригад, включающие несколько пунктов.

В некоторых регионах такая система уже действует, но с 2025 года ее планируется внедрить по всей стране.

Согласно статистике, 80% всех вызовов поступает днем, и только 20% - ночью. Это требует пересмотра числа работающих ночью бригад. В некоторых случаях количество сотрудников в бригадах будет сокращено с трех до двух человек.

Модель двухместных бригад уже успешно используется в NMPD и соответствует практике других европейских стран. На данный момент в Латвии ежедневно на вызовы отправляются 40 таких бригад, обеспечивая как скорость, так и качество помощи.

Эти изменения направлены на повышение эффективности работы службы, снижение нагрузки на сотрудников и улучшение качества медицинской помощи. Рациональное распределение ресурсов с учетом реальной потребности в экстренной помощи позволит адаптировать работу NMPD к современным вызовам.

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