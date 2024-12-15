NMPD планирует кардинальные изменения в работе с 2025 года

Согласно бюджету на следующий год, расходы NMPD будут сокращены на 1,6 миллиона евро. Это, наряду с другими причинами, стало поводом для пересмотра организации работы службы.

С 2025 года запланировано несколько значительных изменений:

Уменьшение рабочей нагрузки для некоторых сотрудников.

Сокращение состава бригад в отдельных случаях с трех человек до двух.

Перевод некоторых бригад с круглосуточного графика на дневной в тех районах, где ночью фиксируется менее одного вызова на бригаду.

Новый график для сотрудников центра вызовов

Персонал центра экстренных вызовов по телефону 113 также ждут изменения. Вместо 24-часовых смен сотрудники будут работать по 12-часовому графику. Это соответствует стандартам Европейской ассоциации экстренных номеров и направлено на снижение уровня выгорания и перегрузки персонала. Кроме того, нововведение должно повысить качество обработки вызовов.

Медики и водители оперативных автомобилей больше не будут привязаны к конкретному пункту базирования. Их рабочим местом станут более крупные региональные центры поддержки бригад, включающие несколько пунктов.