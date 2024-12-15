Дроны снова атаковали Грозный

На одной из видеозаписей виден беспилотник самолетного типа, пролетающий над городом. В месте его падения раздался взрыв, что вызвало панику среди местных жителей.

Три дня назад беспилотники уже наносили удары по Грозному. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 декабря один из дронов взорвался над казармами специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва четверо военнослужащих получили легкие ранения.

Ранее было зафиксировано еще два инцидента с атаками беспилотников. На прошлой неделе один из дронов поразил здание базы второго полка специальной патрульной полиции.

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