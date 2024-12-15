Депутаты комиссии по расследованию Rail Baltica получили доплаты в размере 3600 евро

На выполнение договорных работ, связанных с деятельностью комиссии, было выделено 15 870 евро.

В четверг парламентская комиссия по расследованию проекта Rail Baltica утвердила итоговый отчет. В документе перечислены лица, несущие ответственность за реализацию проекта, с разделением их на три уровня.

Красным цветом обозначены лица, допустившие серьезные ошибки. Среди них бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), действующий министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и экс-министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия).

Оранжевым цветом отмечены лица, которые должны были действовать должным образом, но этого не сделали. В этот список включены бывший председатель правления RB Rail Агнис Дриксна, экс-министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), а также другие чиновники, в том числе представители RB Rail и Министерства сообщения.

Желтым цветом выделены лица, занявшие недостаточно активную позицию. Среди них экс-министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"), бывший председатель правления "Европейских железных дорог" Каспар Вингрис и экс-премьеры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис (СЗК).

Председатель комиссии Андрис Кулбергс пояснил, что отчет носит политический характер. "Это не обвинительный список. Мы не адвокаты и не полиция. Это политическая оценка", - отметил он. По его словам, включение этих лиц в отчет направлено на обеспечение большей прозрачности перед обществом.

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