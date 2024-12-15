Депутаты Сейма, занимающие руководящие посты в парламентской комиссии по расследованию реализации проекта Rail Baltica, получили дополнительные выплаты в размере 3613 евро. Эта информация была предоставлена агентству LETA в Сейме.
Депутаты комиссии по расследованию Rail Baltica получили доплаты в размере 3600 евро
13 июня 2024 года Сейм утвердил решение о создании парламентской комиссии по расследованию для контроля за реализацией крупного инфраструктурного проекта Rail Baltica. Комиссия приступила к работе 11 июля.
Месячная зарплата депутата Сейма в 2024 году составляет 4220 евро до вычета налогов. Размер оплаты труда для государственных и муниципальных служащих регулируется законом, в котором определены коэффициенты, учитывающие среднюю заработную плату.
Депутаты, выполняющие дополнительные обязанности, получают соответствующую надбавку к зарплате. Председатель комиссии по расследованию получает доплату в размере 2411 евро в месяц до вычета налогов. Секретарь комиссии получает 603 евро.
Председателем комиссии является Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). Однако, поскольку он занимает и другие должности, за которые уже получает надбавки, его доплата за руководство комиссией ограничена 602,26 евро в месяц до вычета налогов. За период с 20 июня по 19 декабря Кулбергсу начислено 3613,56 евро.
Секретарем комиссии избран Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте"). Его доплата составляет 603 евро в месяц, а за весь период работы - 3618 евро до вычета налогов.
Прочие члены комиссии не получают дополнительных выплат за участие в ее работе.
На выполнение договорных работ, связанных с деятельностью комиссии, было выделено 15 870 евро.
В четверг парламентская комиссия по расследованию проекта Rail Baltica утвердила итоговый отчет. В документе перечислены лица, несущие ответственность за реализацию проекта, с разделением их на три уровня.
Красным цветом обозначены лица, допустившие серьезные ошибки. Среди них бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), действующий министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и экс-министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия).
Оранжевым цветом отмечены лица, которые должны были действовать должным образом, но этого не сделали. В этот список включены бывший председатель правления RB Rail Агнис Дриксна, экс-министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), а также другие чиновники, в том числе представители RB Rail и Министерства сообщения.
Желтым цветом выделены лица, занявшие недостаточно активную позицию. Среди них экс-министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"), бывший председатель правления "Европейских железных дорог" Каспар Вингрис и экс-премьеры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис (СЗК).
Председатель комиссии Андрис Кулбергс пояснил, что отчет носит политический характер. "Это не обвинительный список. Мы не адвокаты и не полиция. Это политическая оценка", - отметил он. По его словам, включение этих лиц в отчет направлено на обеспечение большей прозрачности перед обществом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!