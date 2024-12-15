Пока семья Асада прятала миллиарды, народ Сирии с 2011 года страдает от гражданской войны и крайней бедности. По данным Всемирного банка, около 70% сирийцев живут за чертой бедности.

Особую роль в управлении активами играла жена Башара - Асма Асад. Бывшая сотрудница банка JPMorgan, она активно разрабатывала финансовые схемы для сохранения состояния семьи. "Семья правителей была профессионалами как в финансовых махинациях, так и в криминальной жестокости", - отметил юрист Тоби Кэдман.

Попытки заморозить активы Асадов уже начались. В 2019 году во Франции были заблокированы объекты недвижимости стоимостью 90 миллионов евро, которые принадлежали дяде Башара - Рифату Асаду. Эти активы были приобретены через отмывание государственных средств.

Однако возврат активов из таких стран, как Саудовская Аравия и Россия, представляет собой огромную сложность. Семья Асадов на протяжении десятилетий вкладывала средства в недвижимость, отели и даже частные плантации в Аргентине. Формально эти активы находились под управлением посреднических компаний, что усложняет их идентификацию.

В 2020 году отношения Башара Асада с его двоюродным братом Рами Махлуфом, главным финансистом режима, обострились. Махлуф был лишен контроля над ключевыми активами, однако его сыновья продолжали вести роскошную жизнь, публикуя фотографии из дорогих ночных клубов Дубая.

После устранения Махлуфа контроль над важнейшими активами, включая национального телекоммуникационного оператора, перешел к Асме Асад. При этом многие члены семьи остаются недосягаемыми - их местонахождение неизвестно.

На фоне международных санкций и бюрократических сложностей сирийцы начали самостоятельно присваивать оставшиеся активы Асадов. В стране были разграблены гаражи с люксовыми автомобилями, а также похищены дорогие произведения искусства.

"Эти деньги должны быть возвращены сирийскому народу", - подчеркнул адвокат по правам человека Уильям Бердон.

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